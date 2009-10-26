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Dünya

Erdoğan: 'Eve dönüş' açılımın meyvesi

Başbakan Erdoğan, "34 kişinin Kandil ve Mahmur'dan dönmesini "Demokratik Açılım projesinin meyvelerinden biri" diye nitelendirdi.

26 Ekim 2009 02:00

Başbakan Erdoğan, "34 kişinin Kandil ve Mahmur'dan dönmesini "Demokratik Açılım projesinin meyvelerinden biri" olarak nitelendirdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire televizyonunun dün akşam yayımlanan "Özel Görüş" programında Yusuf Şerif'in sorularını yanıtladı.

Başbakan Erdoğan, “Demokratik Açılım” projesiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Bizi bu noktaya getiren ve bu sıkıntıları yaşatan, içeride ve dışarıda sorunlar vardır. İçerideki sorunlarımızın legal olanı vardır, illegal olanı vardır. Biz legal olanlara zaten takılmıyoruz. Diyoruz ki, o demokratik bir hakkıdır, bunu kullanır, ama illegaliteye karşıyız.

Eli silahlı olarak bu işi yürüten bölücü terör örgütüne karşıyız ve bununla mücadelede kararlıyız. Ama legal olan herhangi bir örgüt, demokratik bir örgüttür. Onun yapacağı çalışmalara saygı duymamız da, demokrasiye inanmış insanlar olarak bizim görevimizdir.”

Erdoğan, PKK’lıların gelişiyle ilgili bir soru üzerine ise “Bu durum, beklentilerin verdiği meyvedir. Burada görüyorum ki bazı spekülasyonlar yapılma yoluna gidiliyor ve bunu doğru bulmuyoruz.

Anasından, babasından, dayısından, amcasından, kardeşlerinden, ailesinden, akrabasından uzak kalmış olanlara diyoruz ki, eğer suça bulaşmamış olanlar varsa buyursun gelsinler, silahı olanlar silahını bıraksın gelsinler. 221. madde bu işe müsaittir. Bu madde ile biz önlerini açtık, zaten açıyoruz.

Türkiye'deki siyasilerin, medyanın, akademisyenlerin ve bu alanlarda hizmet verenlerin bu işlere daha pozitif yaklaşması, objektif bakması ve bu tür şovlara fırsat verilmemesi lazım" dedi.

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