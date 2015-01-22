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Dünya

Erdoğan Etiyopya'da; tören öncesi bando takımı da aramadan geçti

Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Addis Ababa Milli Sarayı'ndaki törene gelişinde kapıda karşıladı

22 Ocak 2015 14:28

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrika Boynuzu ülkelerini kapsayan resmi ziyaretinin ilk durağı olan Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya geldi. Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılama öncesi bando ve tören kıtasının Etiyopyalı güvenlik ekipleri tarafından aranması dikkati çekti.

Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Addis Ababa Milli Sarayı'ndaki törene gelişinde kapıda karşıladı.

İki ülke milli marşları çalınmasının ardından Erdoğan tören kıtasını denetledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Desalegn daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Özel uçak "TUR" ile (TSİ) saat 19.50'de, Addis Ababa Uluslararası Havalimanı'nda inen Erdoğan ve beraberindeki heyeti, Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn ve Türkiye'nin Etiyopya Büyükelçisi Osman Rıza Yavuzalp karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Bilim-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da Etiyopya'ya geldi. 

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