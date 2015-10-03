Erdoğan, eski Karayolları Genel Müdürü'nü, Danıştay üyesi yaptı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay üyeliğine Başdanışmanı ve eski Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan’ı atadı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Danıştay üyeliğine Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, eski Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan’ı seçmişlerdir" denildi.
Mehmet Cahit Turhan kimdir?
Trabzonlu olan Turhan, Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. Karayolları Genel Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi olarak çalışmaya başladı. 2003 yılında görevlendirildiği Karayolları Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Daha sonra 2005 tarihinde asaleten Genel Müdür olan Mehmet Cahit Turhan, vekaleten yürüttüğü Karayolları Genel Müdürü 2006 yılında asaleten atandı.
29 Ağustos 2015 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla görevinden alındı. Eylül ayından bu yana Cumhurbaşkanı danışmanı olarak görev yapan Mehmet Cahit Turhan, Danıştay üyesi olarak atandı.