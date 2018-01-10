"Erdoğan, eski 'dava' arkadaşıyla tüm köprüleri attı; Bahçeli geldi Gül artık yok"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, grup toplantısında eski yol arkadaşı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile tüm 'köprüleri' attı. Erdoğan, son KHK'yı eleştiren Gül’e en son, “Geçmişte parti çatısı altında olup da bugün dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin parti ve hareketle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur” yanıtını verdi. Cumhuriyet gazetesi yaşanan durumu "Devlet Bahçeli geldi Gül artık yok" sözleriyle değerlendirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Erdoğan, isim vermeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü “Bu kervanın samimi yolcusu değil. Bu trenden düşenler düştükleri yerde kalırlar” diyerek sert bir dille eleştirirken; kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyeceğini açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti. Erdoğan, “Uyum yasaları vesairesi konusunda ilgili arkadaşlar onların çalışmasını da yapar, geleceğe beraber inşallah yürürüz” dedi.

Cumhurbaşkanı, partisinin grup toplantısında iç ve dış gelişmeleri değerlendirdi. İsim vermeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü sert bir dille eleştiren Erdoğan, “Bizim gücümüz, birliğimizden ve milletimizle olan bağlarımızı sıkı tutmamızdan geliyor. Bu iki unsura zarar verecek hiçbir davranışı, hiçbir tutumu, hiçbir sözü affetmemiz söz konusu olamaz” dedi. Geçmişte parti çatısı altında olup da bugün dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin parti ve hareketle ilgili söz söylemeye hakkının olmadığını savunan Erdoğan, herkesin ağzını açmadan önce nerede bulunduğuna ve kimlerle aynı safa geçtiğine dikkat etmesi gerektiğini söyledi. “Kem aletle kemalet olmaz” diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bunlar, milletimizle birlikte son 3-4 yıldır verdiğimiz hayati mücadelede en küçük bir desteklerini görmediğimiz, hatta çoğu defa karşı saflarda silüetleri beliren kişilerdir. Dünyada neler oluyor, ülkemizde neler oluyor, bununla ilgili bir sesiniz çıkmayacak, bu ülkede bir ‘evet-hayır’ referandumu yapılıyor ve partimiz burada ‘evet’ başlığını böyle atıyor ama bakıyorsunuz birileri de ‘hayır’ için kampanya yürütüyor. Kulislerde, şurada burada... Ve şimdi de kendilerinde söz hakkı görüyorlar. Kusura bakmasınlar. Bu birlikteliği, bu beraberliği, bu dayanışmayı zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Biz bu yola çıkarken ahdederek çıktık ve bu yola bu akitleşmeyle, bu ahitle çıkarken de şunu bir defa çok iyi bilmemiz lazım, sadakatin aslolan bir kavram olduğunu bilerek çıktık. Bu trenden düşenler, kusura bakmasınlar düştükleri yerde kalırlar ama bu da yoluna devam eder.”

‘Hırslarının esiri olanlar’

Bu süreçte kendilerine düşenin hedeflerden uzaklaşmamak, geçmişteki hatalardan uzak durmak olduğunu kaydeden Erdoğan, kendilerine biçilen tek misyonun AKP ve şahsına zarar vermek olduğunu göremeyecek kadar hırslarının esiri olanların hükmünü milletin zaten verdiğini söyledi. Erdoğan, “Siz hiç merak etmeyin, Türkiye’nin istiklali ve istikbali için hayatını ortaya koyarak çalışanlarla, dikensiz bahçelerde kendi ikbali için yollara düşenlerin farkını milletimiz çok iyi biliyor” dedi.

Kudüs’le ilgili gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, birilerinin kendilerini ‘ayrımcılıkla, ötekileştirmeyle, çoğulculuğa aykırı hareket etmekle” suçladığını belirterek, hükümetleri döneminde restore edilen kilise, şapel, sinagog ve havralarla ilgili bilgi verdi. “Eğer bizim ayrımcılık yapmak gibi niyetimiz olsa bu işlere niye girelim” diyen Erdoğan, Batı ülkelerinin özellikle de ABD’nin himayesi altındaki İsrail’in şımarıklıklarının bölge ile birlikte tüm dünyayı bir felakete doğru sürüklediğine dikkat çekti.

15 Temmuz darbe girişimini başaramayanların şimdi farklı darbe girişimlerinin arayışı içerisinde olduklarını savunan Erdoğan, ABD’deki davanın siyasi içerikli darbe girişiminin adresi olduğunu söyledi.

Bahçeli’den açık çek

“2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini” açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iddiasını bir adım daha öteye taşıyarak seçimlerden sonra da AKP’yle birlikte hareket edeceği mesajı verdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, AKP ve MHP’nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hazırlık safhasından halkoylaması aşamasına kadar “hayırlı ve başarılı bir işbirliği sürecini işlettiğini” vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bina edilmesini tavizsiz şekilde desteklediklerini belirten Bahçeli, “Bu destek ve katkımız, 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinde de mutlaka devam edecektir. Hatta seçimlerle sınırlı kalmayacak, 2019’dan sonraki beş yıl boyunca da, yeni sistemin iyice kökleşmesi ve kalıcı hale gelmesi için milli ve tarihi sorumluluğumuz kapsamında süren işbirliğinin, doğacak ahlaki ittifakın gereğini gönül huzuruyla yapacağız” dedi.

Yasaklı ‘ant’tan alıntı!

Bahçeli, 2018’de de yeni sisteme uyum için gerekli olan yasal düzenlemelerin süratle yaşama geçirilmesinin ana gündem maddesi olduğunu kaydetti. Bahçeli, “Bu konudaki tercih ve kararımızın istikameti de bellidir. Parti olarak, 7 Ağustos Yenikapı ruhuna, 16 Nisan Halkoylaması şuuruna bağlıyız. Çünkü biz Türküz, doğruyuz, verdiğimiz sözü sonuna kadar tutarız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden geriye dönüş yoktur. Bu yol kapalıdır. Çalıyı tepesinden sürümek ahmaklıktır” dedi.