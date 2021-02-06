Erdoğan, eski çalışma arkadaşı olan AKP aday adayını rektör olarak atadı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Karamonoğlu Mehmet Bey Üniversitesi rektörlüğüne ise İstanbul Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde çalışma arkadaşı olan Namık Ak'ı atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Melih Bulu’yu atadığı Boğaziçi Üniversitesi’nden sonra 11 üniversiteye daha yeni rektör atadı. Erdoğan, beş üniversitede tercihini, öğrenim ve akademik hayatlarını atandıkları üniversitelerde geçirmeyen profesörlerden yana kullandı.

ankaragazetecisi.com'dan Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre; Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’ne atanan Namık Ak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanı olduğu 1994-2004 yılları arasında İBB'de iktisadi teşekküllerinde danışmanlık ve müdürlük görevlerinden bulundu. Ak’ın ayrıca 2004 yılında Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde AKP’den Belediye Başkan Aday Adayı olduğu ortaya çıktı.