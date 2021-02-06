T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan, eski çalışma arkadaşı olan AKP aday adayını rektör olarak atadı

06 Şubat 2021 21:06

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Karamonoğlu Mehmet Bey Üniversitesi rektörlüğüne ise İstanbul Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde çalışma arkadaşı olan Namık Ak'ı atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Melih Bulu’yu atadığı Boğaziçi Üniversitesi’nden sonra 11 üniversiteye daha yeni rektör atadı. Erdoğan, beş üniversitede tercihini, öğrenim ve akademik hayatlarını atandıkları üniversitelerde geçirmeyen profesörlerden yana kullandı. 

ankaragazetecisi.com'dan Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre; Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’ne atanan Namık Ak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanı olduğu 1994-2004 yılları arasında İBB'de iktisadi teşekküllerinde danışmanlık ve müdürlük görevlerinden bulundu. Ak’ın ayrıca 2004 yılında Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde AKP’den Belediye Başkan Aday Adayı olduğu ortaya çıktı.

Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamlayan Ak, Erdoğan’ın belediye başkanı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde; SUSER, İSTAÇ, BELPET, İSTON’da danışman, müdür, teknik genel müdür yardımcılığı görevi yürüttü. Şırnak ve Adıyaman üniversitelerinde akademik yöneticilik ve öğretim üyeliği yaptı.

 

namık akerdoğantayyip erdoğanrektör atamaları
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24