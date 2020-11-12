Erdoğan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le bir araya geldi

Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifasıyla AKP’de hareketli günler yaşanırken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı AKP'li Melih Gökçek ile bir araya geldi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu. Gökçek'in paylaştığı fotoğrafa göre buluşma Saray'da gerçekleşti.

"Akşam üzeri sayın Cumhurbaşkanı'mı ziyaret ettim" notuyla paylaşılan fotoğrafta Erdoğan ve Gökçek'in keyifli olduğu görüldü.

Geçen günlerde Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınarak yerine Naci Ağbal atanmıştı. Naci Ağbal ile Berat Albayrak'ın arasında sorunlar yaşandığı için Berat Albayrak'ın bu atamayı istemediği iddia edilmişti. Aynı zamanda Bülent Arınç'ın ekranlara çıkıp "ekonomi iyi değil, Berat Albayrak'a da söylüyorum" demişti. Söz konusu gelişmelerden sonra Berat Albayrak istifa etmiş, istifası 27 saat sonra kabul edilmişti.

Geçmiş dönemde Bülent Arınç ile arasında sorunlar olduğu bilinen Melih Gökçek'in Erdoğan'ı ziyaret etmesinin yaşananlarla bir ilgisi olup olmadığı bilinmezken, görüşmenin detaylarıyla ilgili herhangi bir açıklama da yapılmadı.

Öte yandan bir süredir göz önünde görülmeyen eski İçişleri Bakanı Efkan Ala da AKP Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına getirilmişti.