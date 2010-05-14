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Erdoğan: Eşine ihanet eden mağdur olamaz

Başbakan, kaset skandalının ardından CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa eden Baykal’ın mağdur rolü oynadığını söyledi. Erdoğan, “Eşine ihanet edeni m

14 Mayıs 2010 03:00

T24 - Başbakan Erdoğan, kaset skandalının ardından CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa eden Deniz Baykal’ın mağdur rolü oynadığını söyledi. Erdoğan, “Eşine ihanet edeni mağdur olarak göremeyiz” dedi.
    
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ziyareti öncesinde havaalanında açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Erdoğan, kendisine ait olduğu iddia edilen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP Genel Başkanlığı görevinden ayrılan Deniz Baykal’ın ardından ana muhalefet partisindeki liderlik yarışıyla ilgili soruyu yanıtladı.

Erdoğan, özetle şöyle konuştu:

“Ana muhalefet partisiyle ilgili konu beni ilgilendirmiyor. Bizi de zorla bu işe sokmaya çalışıyorlar.

Özellikle toplumsal ahlak değerleri açısından erozyona uğratma çabası var.

Toplumsal ahlak üzerine spekülasyona giren, mağduru oynayanlar var.

Eşlerine ihanet edenleri biz hiçbir zaman bu toplumun içinde kalkıp da mağdur olarak göremeyiz.”


 

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