Erdoğan: Esed'e karşı güç birliği yapmalıyız

Başbakan Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı David Cameron ile yaptığı görüşmenin ana maddesi Suriye'deki gelişmelerdi. Görüşme sonrası bir açıklama yapan Erdoğan, "Bu rejime karşı tabii el birliği, güç birliği yapmak durumundayız" diye konuştu.

Londra 2012 Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere İngiltere'de bulunan Erdoğan, İngiltere Başbakanı David Cameron ile bir görüşme yaptı. Edoğan, ''Orada kendi halkını öldüren, katleden rejim söz konusu. Bu rejime karşı tabii el birliği, güç birliği yapmak durumundayız diye konuştu.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

''Uluslararası alanda, bölgede ve camiada mevcut olayları değerlendirecek olursak, son dönemde Suriye'deki gelişmeler gerçekten insani olmayan boyutta.

Orada kendi halkını öldüren, katleden rejim söz konusu. Bu rejime karşı tabii el birliği, güç birliği yapmak durumundayız. Gerek BM Güvenlik Konseyi'nin, gerek İslam İşbirliği Teşkilatı'nın, gerek Arap Ligi'nin bu süreçte çok daha önemli adımlar atması gerekiyor.

Hele hele Halep'teki şu anda yapılmakta olan yığma hareketlerini göz önünde bulundurursak, kitle imha silahlarını kullanmaya yönelik yaptıkları açıklamaları dinlediğimiz zaman, bunlara karşı duyarsız kalmamız asla mümkün değil.

Cameron: Baskı artacak

Görüşme sonrası İngiltere Başbakanı Cameron da bir değerlendirme yaptı. Esed rejimini görevi bırakmaya çağıran Cameron,

"Suriye ile ilgili endişelerimiz devam etmekte. Özellikle Halep bölgesinde rejimin atabileceği gerçekten çok tehlikeli ve dehşet verici adımlar olabilmesi ihtimali bizi endişelendiriyor.

Tabi bu kesinlikle kabul edilemez bir durum olacaktır. Çünkü hiçbir şekilde bu tip adımlar meşru olmayacaktır. Böyle bir süreç içerisinde Suriye'deki rejimin görevden ayrılması gerekir ve uluslar arası baskı da zaten bu süreç içerisinde devam edecektir. Bu rejimin bu şekilde devam etmemesi konusunda uluslararası baskıyı artırmaya devam edeceğiz.''

'Suriye'nin evlatları cevabı verecek'

Erdoğan'ın görüşme öncesinde de bazı açıklamaları vardı. Ürdün-Suriye sınırındaki çatışmanın korkulacak boyutta olmadığını kaydeden Erdoğan, Halep'e düzenleneceği iddia edilen operasyona dikkat çekti.

Erdoğan, "Halep merkezde şu anda rejim; tanklarıyla, helikopterleriyle saldırı hazırlığı içerisinde. Bugün neler olacağı henüz belli değil. Devamlı irtibat halindeyim. Dışişleri Bakanı ile konuyu müzakere ediyorum. Temennim odur ki rejim, burada da gereken cevabı inşallah Suriye'nin öz evlatlarından alsın" diye konuştu.