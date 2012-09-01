Erdoğan: Esed artık bir figüran, mülteci kampları yol geçen hanı değil!..

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Beşer Esed’in artık siyasi ömrünü tamamladığını söyleyerek, “Esed artık bir iç savaş içerisinde bir figürandır” dedi. Erdoğan, CHP'nin mülteci kampı eleştirilerine de 'Orası yol geçen hanı değil' sözleriyle karşılık verdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gündemdeki gelişmeleri Kanaltürk'te yayınlanan Başbalan'la Özel adlı programında değerlendirdi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

‘Esed artık bir figüran’

“Beşer Esed siyasi ömrünü tamamlamıştır ve Esed bir iç savaş içerisindeki bir figüran olarak çalışmaktadır. Türkiye'yi Suriye'de dökülen kandan sorumlu turan Esed ağzından çıkanı kulağı duymaz haldedir. Suriye halkının her zaman yanında olacağız. CHP Genel Başkanı'nın benimle Esed arasındaki yakınlığa değinerek yazlıkta ağırladığım iddiaları da asılsızdır... Bu tür iftiralara Kılıçdaroğlu son vermelidir.”

'Mülteci kampları yol geçen hanı değil’

"Mülteci kampları yol geçen hanı değildir, Kılıçdaroğlu öncelikle gerekli prosedürleri yerine getirsin ve belirlenen kamplara ziyareti için izin verelim... Mültecilerin can güvenliği bizim sorumluluğumuzda.”

‘Suriye’ye müdahaleye yüzde 58 ‘evet’ dedi'

“Türkiye'nin güvenliği tehdit edecek bir durum karşısında Türkiye Suriye'ye müdahale etsin mi sorusuna kamuoyunun yüzde 58'i evet cevabını veriyor.”