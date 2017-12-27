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"Erdoğan, Esad'lı çözüm üzerinde çalışma yapıyor"

"Nasıl oluyorsa o terör devletinin büyükelçisini Ankara’da tutabiliyor"

27 Aralık 2017 17:42

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Esad’ı destekleyen Rusya ve İran ile iş birliği yapıp onlarla Esad’lı çözüm üzerinde çalışma yaptığını” öne sürdü. Yılmaz, “ABD’ye, PYD/YPG’yi terör örgütü olarak görmediği için kızıyor ama PYD/YPG’yi terör örgütü olarak görmeyen Rusya ile ilişkiler geliştiriyor" dedi.

Erdoğan’ın İsrail’e, “terör devleti” dediğini belirten Yılmaz, “Ancak nasıl oluyorsa o terör devletinin büyükelçisini Ankara’da tutabiliyor. Terör devletine büyükelçi gönderebiliyor, terör devletinden turist gelmesine izin veriyor, çatır çatır ticaret yapılıyor” dedi.

Erdoğan’ın, Esad’ın masada yer almasına karşı çıktığını, ancak “Esad’ı destekleyen Rusya ve İran ile iş birliği yapıp onlarla Esad’lı çözüm üzerinde çalışma yaptığını” öne süren Yılmaz, “ABD’ye, PYD/YPG’yi terör örgütü olarak görmediği için kızıyor ama PYD/YPG’yi terör örgütü olarak görmeyen Rusya ile ilişkiler geliştiriyor. Kudüs konusunda Trump’a posta koyduğunu belirtiyor ama yarın Trump’tan bir davet gelse herhalde onu da reddetmeyecek” diye konuştu.

KHK tepkisi


Yılmaz, 696 sayılı KHK’nın tartışma yaratan 121. maddesiyle ilgili olarak ise “Bu düzenlemenin iptal edilmesi lazım. Bu Türk toplumunu iç savaşa sürükleme tezgâhıdır. Bu düzenleme hiç kimseye hizmet etmez, herkesi hedef alır” dedi.           

 

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