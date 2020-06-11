Erdoğan: Erken seçim yok, 2023’ü bekleyecekler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP MKYK toplantısında erken seçimle ilgili yaşanan tartışmalara ilk kez yanıt vererek, “Seçim ve siyasi parti yasalarının Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne göre değiştirilmesi gerekiyor. Erken seçim yok. 2023’ü bekleyecekler” dedi.

Erdoğan, “Erken seçim filan yok. Niye seçim yapalım? Seçimler 2023 yılında yapılacak, bekleyecekler. Herkes ona göre önüne baksın. Erken seçimi konuşan bir tek muhalefet. Arka arkaya açıkladığımız paketler onları rahatsız etti. Şimdi yeni dönemde, seçim ve siyasi partiler yasalarının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne göre değiştirilmesi gerekiyor. Bunun için bir komisyon kurduk. Onlar çalışmaları yapıp önümüze getirecek.” diye konuştu.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Erdoğan, kadına yönelik şiddet uygulayanların serbest bırakılmasını eleştirerek, İstanbul’da yaşanan bir olayı örnek gösterdi. Erdoğan, Türkiye’ye yabancı turist girişini sağlamak için Almanya Başbakanı ve Rusya Devlet Başkanı’yla yaptığı görüşmeleri de aktardı.