Erdoğan, Erciş'e geldi

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, helikopter ile deprem bölgesi Erciş'e geldi.





97 yaralıdan 3'ü hayatını kaybetti



Van'da meydana gelen depremde Bitlis merkez ve ilçelerindeki hastanelere Erciş'ten getirilen 97 yaralıdan 3'ü hayatını kaybetti.



Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, yaptığı açıklamada, deprem sonrası Bitlis merkez, Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz'a, Erciş'ten getirilen 97 yaralıdan, 3'ünün hayatını kaybettiğini söyledi.



Bitlis Devlet Hastanesi'ne getirilen 26 yaralıdan biri, Adilcevaz'a getirilen 30 yaralıdan ise ikisinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Yılmaz, Tatvan'da 37 ve Ahlat'ta getirilen 4 yaralının tedavisinin devam ettiğini kaydetti.



Yılmaz, yarın Adilcevaz'da merkez ve köylerindeki okulların bir günlüğüne tatil olacağını ifade etti.



Öte yandan, Bitlis Belediyesi'nden yapılan duyuruda, evi hasar gören vatandaşların, İsmail Eren Spor Kompleksi'nde kalabileceği duyuruldu.





Tatvan



Tatvan Kaymakamı Süleyman Yılmaz, Van'da meydana gelen depremin ardından, ilçe merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında, tedbir amaçlı olarak, bir gün süreyle eğitime ara verildiğini bildirildi.



Tatvan Devlet Hastanesine yaralıların gelmeye başladığını belirten Kaymakam Yılmaz, hastanede 30'un üzerinde vatandaşın tedavi altına alındığını ve hasta almaya devam edeceklerini belirtti.



Öte yandan, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necat Çinik, belediyenin deprem bölgesine 5 kamyon, 1 kepçe, 2 kamyon yiyecek ve battaniye yardımı gönderdiğini söyledi.



Güroymak Belediye Başkanı M. Emin Özkan da, deprem bölgesine 1 kamyon yiyecek, ekmek ve ihtiyaç malzemesi gönderdiklerini, iş makinelerinin sevki için tır desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.



Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ise deprem bölgesine 2 kepçe ve 1 kamyon çadır gönderdiklerini ifade etti.







