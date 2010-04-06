Erdoğan: Er ya da geç AB'ye gireceğiz

T24 - Başbakan Erdoğan, Bosna Hersek ziyaretinde AB ile ilgili açıklamalarda bulundu, bürokratik oligarşiden şikayetçi etti.Bosna Hersek'te temaslarda bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin er veya geç Avrupa Birliği’ne gireceğini söyledi.



Saraybosna'daki Boşnak Enstitüsü’nde konuşan Erdoğan, Avrupa Birliği’nin Türkiye'yi oyaladığını, işini zorlaştırdığını, böylece kendi içinde çelişkilere düştüğünü söyledi.



"Er ya da geç Avrupa Birliği’ne gireceğiz. Almazlarsa biz kaybetmeyiz, onlar kaybeder" diyen Erdoğan, "O zaman Hristiyan Kulübü olduklarını ilan etmiş olurlar. Sadece Güney Kıbrıs'a Türkiye feda edilmek isteniyor" şeklinde konuştu.



Rusya ile ilşkilere de değinen Erdoğan, Mayıs ayında büyük ihtimalle bu ülke ile vizelerin kalkacağını söyledi.



Başbakan, Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev'in Mayıs ayındaki Türkiye ziyaretinde iki ülke arasında yüksek düzeyli stratejik bir işbirliği anlaşması imzalanacağını da kaydetti.





"Bürokratik oligarşiden çok çekiyoruz"



Erdoğan, Bosna-Hersek'e yatırım konusunda neler yapılacağına ilişkin soru üzerine, yatırımcının gelmesi önündeki engellerden birinin bürokratik oligarşi olduğunu belirterek, ''Biz ülkemizde bürokratik oligarşiden çok çektik. Hala da çekiyoruz.



Bürokratik oligarşi bir beladır. Bir ülkenin ayağa kalkmaması için ne gerekiyorsa onu yaparlar. Asla risk almazlar. Olmaması gereken neyse onu gösterirler" diye konuştu.





