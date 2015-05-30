'Erdoğan eninde sonunda asılacaktır' diyen Ulusal Parti Genel Başkanı gözaltında

Sosyal medyada paylaşıtığı videoda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için “Tayyip Efendi eninde sonunda asılacaktır” ifadesini kullanan Ulusal Parti Genel Başkanı ve Türksolu Gazetesi başyazarı Gökçe Fırat Çulhaoğlu gözaltına alındı.

Gözaltı işlemi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri tarafından yapıldı. Soruşturmanın Youtube’da bulunan bir videonun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tehdit ve hakaret içerdiği iddiasıyla başladığı öğrenildi.



Çulhaoğlu yapılan sağlık kontrolünün ardından, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Öte yandan Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun Twitter’dan attığı mesajında " Vatan Emniyeti’ne götürülüyorum" diye yazdığı görüldü.

Çulhaoğlu’nun paylaştığı videoda şu ifadeler kullanılıyor:

"Ne kadar çırpınsanız da kendinizi aklamaya da çalışsanız Tayyip Efendi eninde sonunda asılacaktır. Bakın elimizde Tayyip Bey'in sevdiği renkten yeşil renkte bir halatımız var. Ama Tayyip Bey için bu ip bile fazladır. Halkı referanduma çağıracağız. Tayyip Bey'i iple mi asalım yoksa kazığa mı oturtalım? Yüzde 50 ne derse onu yapacağız. Onun hakkettiği şey kazıktır. Türk Solu bundan geri adım atmayacak. Basın Özgürlüğünün bu ülkedeki ön şartı Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak. Ama iple ama kazıkla."