Erdoğan "Engelsiz Vizyon 2030" projesini tanıttı: Asıl mesele fiziki engeller değil kalplerdeki, zihinlerdeki engelleri aşmak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Engelsiz Vizyon 2030 projesinin hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu. "Üç ayrı eylem planıyla uygulamaya geçireceğimiz vizyon belgesini tüm paydaşların katkısıyla tekemmül ettirdik. Toplamda 8 politika alanı üzerine inşa edilen engelsiz vizyon 8 amaç 31 hedef ve 107 eylemden oluşmaktadır" diyen Erdoğan, "Hiçbir vatandaşımızın dışarıda bırakılmadığı, dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik sistemini Türkiye'ye kazandırdık" dedi.

Engelliler gününde düzenlenen törende konuşan Erdoğan, kamuya ait bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde sıra bekleyen hiçbir engellinin kalmadığını belirtti. Erdoğan, konuşmasında Engelsiz Vizyon 2030 projesiyle ilgili şunları kaydetti:

"2030 engelsiz vizyon belgesinin hazırlıklarını tamamladık. Üç ayrı eylem planıyla uygulamaya geçireceğimiz vizyon belgesini tüm paydaşların katkısıyla tekemmül ettirdik. Akademisyenlerimizin fikirlerinin yanı sıra başarılı uygulamalardan da istifade ettik. Böylece ortaya ülkemizin engellilerle ilgili çalışmalarına 2030 yılına kadar yön verecek kapsamlı iyi çalışılmış bir yol haritası çıktı. Toplamda 8 politika alanı üzerine inşa edilen engelsiz vizyon 8 amaç 31 hedef ve 107 eylemden oluşmaktadır. Bu kapsamda engelli kardeşlerimiz için hayatın her alanını özellikle kamu kullanımına açık alanların erişilebilirliğini önemsiyoruz. Engelli kardeşlerimizin sosyal katılımlarını artıracak yeni yol ve yöntemlerle onları destekliyoruz. Ayrıca konut hizmetlerinden ulaşım ve iletişim hizmetlerine kadar pek çok alanda erişilebilirliğin gelişmesine öncelik veriyoruz. Siyasete katılmak isteyen engelli kardeşlerimizin önündeki bütün engeller kalkıyor. Engelli kardeşlerimizin yaşayabilecekleri her türlü ayrımcılığa karşı yasal koruma sağlıyoruz. Ayrıca yasa önünde eşit tanınmalarına yönelik bir sistem oluşturuyoruz. Bütün vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir. Sağlık hizmetlerimizin çıtasını sürekli yükseltiyoruz. Yeni sağlık hizmetlerimizi engelli kardeşlerimizin erişimine sunuyoruz."

"Vizyon belgemizde birlikte yaşama kültürünü güçlendiren gözümüzün nuru çocuklarımızı da unutmadık. Öğrenme güçlüğü yaşayan ve özel ilgiye ihtiyacı olan çocuklarımızın eğitim-öğretimin her kademesine akranlarıyla katılmasını temin ediyoruz. Bu çocuklarımızı değerlendirme, yönlendirme ve izleme sistemlerini güçlendiriyoruz. Afet ve acil durumlara ilişkin risk azaltma ve iyileştirme çalışmalarını engellileri de kapsayan sürdürülebilir bir yaklaşımla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Engelli kardeşlerimizin orta ve yükseköğretim kurumlarında olduğu gibi mesleki eğitim kurumlarından da kesintisiz bir şekilde yararlanabilmesi için gereken düzenlemelerini yapıyoruz. Ayrıca engellilerimizin hayat boyu öğrenme süreçlerine dahil olmak için yeni yöntemler geliştiriyoruz. Yeni nesil istihdam yöntemleriyle onları hayal ettikleri mesleki alanlarda ve nitelikli işlerde istihdam etmeyi hedefliyoruz" diyen Erdoğan devamında şunları kaydetti:

"Engelli kardeşlerimizin girişimcilik hedeflerine daha fazla destek veriyoruz. Kendilerine gelir desteği ve vergi düzenlemeleri gibi ekonomik kolaylıklar sunmayı da ihmal etmiyoruz. 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi kamu kurumlarından başlayarak milletimizin tamamına rehberlik edecektir. Bu belgenin hakkıyla uygulanmasında hepimize görevler düşüyor. 84 milyon olarak el birliği içerisinde çalışacağımıza inanıyorum. Asıl meselenin fiziki engeller değil kalplerdeki zihinlerdeki engelleri aşmak olduğunun altını özellikle çiziyorum. Unutmayalım, 84 milyon olarak hepimiz büyük bir aileyiz. Aile olmanın gereği de birliktir, beraberliktir, kenetlenmektir, dayanışmadır, zorlukları birlikte göğüslemek sevinçleri de birlikte paylaşmaktır."