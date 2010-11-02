-ERDOĞAN: ENERJİ YATIRIMLARINA DEVAM ANKARA (A.A) - 02.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, enerji yatırımlarının reel sektöre önemli katkılar sağladığının altını çizerek, enerji yatırımlarını hız kesmeden sürdüreceklerini bildirdi. TOBB 6. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası'nın ardından Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, şuraya katılanlara teşekkür etti. Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Enerji ihtiyacımızı yüzde 50 civarında doğalgaz çevrim santrallerinden karşılıyorsak da bu bizim için pahalı bir maliyet. Çeşitlendireceğiz dedik. Hidroelektrik santrallerdeki yatırımlarımız artıyor, termik santrallerdeki yatırımlarımız artıyor, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi devam ediyor. En son Rusya Federasyonu ile yaptığımız nükleer enerjideki adım, bu attığımız adımların çok açık ve net örneği. Şimdi ikinci bir nükleer enerji santralinin yapımıyla ilgili ihale hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu, hükümetten hükümete veya devletten devlete anlaşma şekliyle olabilir. Bunun için girişimlerimiz devam ediyor.'' Turizmin çeşitlendirilmesinde asıl rolün özel sektörde olduğunu ifade eden Erdoğan, özel sektörün Türkiye'nin imkan ve potansiyellerini iyi değerlendirdiğini belirtti. Deniz, kum, güneş turizmini aşan Türkiye'nin, sağlık, termal, yayla, kış turizminde de olduğunu belirten Erdoğan, Erzurum'da Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları'nın yapılacağına dikkati çekti ve yatırımların 500 milyon lirayı bulduğunu bildirdi. Erdoğan, ''8 yıl önce farklı bir bakış vardı ama bugün daha farklı bir özgüvenle dünyaya da, ülkeme de farklı bakan bir girişimcim var. Yani şu anda ayar yapılan veya ayar alan değil, ayar yapan iş adamı var. Bundan iftihar ediyorum'' dedi. -HİSARCIKLIOĞLU- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu şurada ele alınan konular ve yapılan konuşmaların ilgili bakanlıklara kısa sürede iletileceğini belirterek, küresel krizden çıkarak büyük bir yarışa giren Türkiye'nin gelecek dönemde hedeflerinin çok büyük olduğuna işaret etti. Başbakan Erdoğan'ın, 2023 yılı için dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında olma hedefini Türkiye'nin önüne koyduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu, ''Dinlenmeye, vakit kaybetmeye zamanımız yok. Burada kamu özel sektör işbirliğine, 72 milyon halkın mutluluğu ve refahı noktasında Türk iş alemi olarak biz üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ve bunun için de yapılması gerekenleri ilettik ve biz tekrar katılımcı demokrasi anlayışından dolayı bu fırsatı verdiği için Sayın Başbakan'a teşekkür ederiz'' dedi. Basın toplantısında daha sonra gazetecilerin soruları yanıtlandı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yeniden yapılandırmaya dönük çalışmaların hangi aşamada olduğunun sorulması üzerine, söz konusu çalışmanın araya Kurban Bayramı'nın girmesi nedeniyle birkaç hafta içerisinde açıklanacağını söyledi. Ulusal İstihdam Strateji Planı ile ilgili soru üzerine de Babacan, istihdam paketinin, içinden çok acil ve hemen atılabilecek adımların daha küçük bir paket haline getirilerek yakında TBMM'ye sunulacağını belirtti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ''Sosyal güvenlik primindeki 5 puanlık indirime benzer bir uygulamanın yapılmasını istediği''nin hatırlatılması üzerine de 5 puanlık bir indirim talebinde bulunmadığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, istediğinin geçmişte olduğu gibi vergisini zamanında ödeyenlere ilave yapılan 5 puanlık indirim gibi teşvik edici birtakım tedbirlerin alınmasına ilişkin olduğunu bildirdi.