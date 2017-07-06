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Ekonomi

Erdoğan: Endonezya ile 10 milyar dolar ticaret hacmine ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Endonezyalı mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi

06 Temmuz 2017 16:41

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Endonezyalı mevkidaşı Joko Widodo ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan toplantıda, "Endonezya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde 2000'li yıllardan bu yana artış yaşadık ama 10 milyar dolar hedefini belirlemiştik ve bu hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'yu kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Endonezya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde 2000'li yıllardan bu yana artış yaşadık ama 10 milyar dolar hedefini belirlemiştik ve bu hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:

İlgili Bakanlıkların anlaşmalar imzaladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan somut iş birliği alanlarını ele alma fırsatını bulacağız. İİT ve D8 dahil birçok platformda iş birliğimiz var ve bu platformlardaki münasebetlerimizi geliştireceğiz.

Şu gerçeği çok iyi biliyoruz. Asya Pasifik ülkelerinin etkinliği artıyor. Türkiye son 14 yıldır uyguladığı politikalarla hak ettiği yeri alıyor.

Besmele ile konuşmasına başlayan Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'yu, "Benim için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul etmek onurdur. Endonezya ve Türkiye iş birliği anlamında inanılmaz bir potansiyele sahiptir. Özellikle enerji alanında ve terörle mücadele alanında işbirliği" dedi.

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