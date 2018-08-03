Erdoğan 'en yüksek devlet memuru' atamasını yaptı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde en yüksek devlet memurluğu olarak belirlenen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na Metin Kıratlı atandı. Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenleme ile özellikle memurlara ödenen maaşlarda en yüksek devlet memuru olarak baz alınan Başbakanlık Müsteşarı’nın yerini yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı almıştı. Buna göre en yüksek devlet memuru maaşı olarak baz alınan Başbakanlık Müsteşarı maaşı yerine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı maaşına göre hesaplama yapılacak.

Kıratlı’nın atamasıyla ilgili kararın önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayınlanması bekleniyor. Eski sistemde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Kıratlı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü görevinde de bulunmuştu. Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde de merakla beklenen ofis ve kurullara getirilecek isimleri belirlemesi planlanıyor. Yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kaldırıldığı için 2014’ten beri bu görevi yürüten Fahri Kasırga, artık Beştepe’de başdanışman olarak çalışacak.

Metin Kıratlı kimdir?

11 Kasım 1969 yılında Konya Ereğli'de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini burada tamamladı. 1986 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu. Hâkimlik stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Sivas Ulaş, Van Çaldıran, Isparta Yalvaç ve Antalya Manavgat Hâkimlikleri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimliği, Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 30/12/2011 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.