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Erdoğan, 'en yüksek devlet memuru' atamasını yaptı

Metin Kıratlı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na atandı

02 Ağustos 2018 21:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı'yı atadı. Kıratlı "en yüksek devlet memuru" oldu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklara atamalar yapılmaya devam ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Kıratlı'yı atadı. Metin Kıratlı böylece "en yüksek devlet memuru" oldu.

Kıratlı'nın atamasına ilişkin kararname, ilerleyen günlerde Resmi Gazete'de yayımlanacak.

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