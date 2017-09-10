Erdoğan: En parlak beyinlerimizi Batı'ya kaptırıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Bağımsızlık Sarayı Genel Kurul Salonu'nda gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 1. Bilim ve Teknoloji Zirvesi'nin açılış oturumunda konuştu.

Eğitimin İslam dünyasında yeterince önem görmediğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün İslam dünyasındaki nüfusun yüzde 55’i okuma yazma dahi bilmiyor. OECD ülkelerinde milli gelirden eğitime ayrılan payın ortalaması yüzde 5,2 iken bu oran İslam dünyasında yüzde 1’i dahi bulmuyor. En başarılı çocuklarımızı, en parlak beyinlerimizi Batılı kurumlara ve ülkelere kaptırıyoruz. Günümüzün en önemli güç kaynağı olan enformasyon ve bilgi teknolojileri konusunda üreten değil tüketen konumundayız. Bu durum bizi milli güvenliğimiz başta olmak üzere birçok açıdan kırılgan hale getiriyor. Altını çizerek ifade etmek isterim ki dün olduğu gibi bugün de güçlü ülke olmak, bilgiyi üretmekten ve bilgiyi en iyi şekilde işleyebilmekten geçiyor."

"Siber suçlara karşı hukuki ve teknik altyapımızı güçlendirmeliyiz"

Erdoğan, "İnternetin ve sosyal medyanın İslam düşmanlığın aracı olma yanında terör örgütleri tarafından etkin şekilde kullanıldığını biliyoruz. İslam ülkeleri olarak vatandaşlarımızı internetin tüm nimetlerinden yararlandırırken zararlarından da korumakla mükellefiz. Siber suçlara karşı hukuki ve teknik altyapımızı güçlendirmeliyiz. Yaptıkları her eylemler insanlığa ve İslam’a zarar veren eli kanlı çetelerin değerlerimizin içini boşaltan akımların gençlerimizi dolayısıyla geleceğimizi çalmasına asla müsaade etmemeliyiz. Barış, istikrar ve güvenlik olmadan kalkınma ve ilerleme olmaz. İslam ülkelerinin şu dönemde ayrışmaya ve gerilime değil; vahdete, birlik ve beraberliğe ihtiyacı bulunuyor. Son dönemde yaşadığımız hadiseler bunu bir kez daha ortaya koymuştur. Körfez bölgesinde yaşanan kriz hepimizi derinden üzmüştür" diye konuştu.

Myanmar çağrısı

Konuşmasında Myanmar'daki krize de değinen Erdoğan, "Bölgede yaşanan insani dramın önüne geçmek için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri ile çalışmak istiyoruz. Baskı ve katliamlardan kurtulmak için topraklarına sığınan Müslümanlara gerekli kolaylığın gösterilmesi beklentisi ve yardım teklifimizi Bangladeş makamlarına ilettik. Uluslararası kuruluşlar, bilhassa da İslam ülkeleri olarak bizler elimizden gelen tüm imkânlarla bu zulmün son bulması için birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.