Erdoğan: Emre itaatsizlik hukuki bir süreçtir

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda resepsiyon verilmesiyle ilgili, ''29 Ekim kutlamalarının yeri bugüne kadar hep Çankaya olmuştur. Çankaya'nın dışında herhangi bir kutlama söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla böyle bir alternatif kutlama, bugüne kadar farklı alanlarda, farklı yerlerde yapılmış olan kutlamalar da nasıl yanlış olmuşsa, bu da o denli yanlıştır ve bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur'' dedi.



Başbakan Erdoğan, Kosova'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in 29 Ekim Resepsiyonu'na katılmayan askerlerin emre itaatsizlik yaptığını söylediğini hatırlatması bu konuda aynı görüşte olup olmadığını sorarak, ''Eğer cevabınız 'Evet'se emre itaat etmeyen askerlerle ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmayı düşünüyor musunuz? CHP'den askerlerin görevden alınması yönünde görüşler sarf ediliyor'' demesi üzerine Başbakan Erdoğan, ''Bu bir davettir, bu davete icabet etmemenin Genelkurmay açısından ne denli yanlış olduğunu zaten daha önce ben açıkladım'' diye konuştu.



Bunun ötesinde birşey daha söylediğini, ''Bir alternatif kutlamanın hiç şık olmadığını ayrıca söylediğini'' belirten Erdoğan şöyle devam etti:



''29 Ekim kutlamalarının yeri bugüne kadar hep Çankaya olmuştur. Çankaya'nın dışında herhangi bir kutlama söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla böyle bir alternatif kutlama, bugüne kadar farklı alanlarda, farklı yerlerde yapılmış olan kutlamalar da nasıl yanlış olmuşsa, bu da o denli yanlıştır ve bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Ne emre itaate girer, ne emre itaatsizliğe girer, onun değerlendirmesi hukuki bir süreçtir. O ayrı bir konudur. Kim nasıl ne zaman görevden alınır, alınamaz, bu konunun aklını da bize kimse vermesin. Biz bu görevimizi de gayet iyi biliyoruz.





"Kim görevden alınacaksa zamanı geldiğinde yaparız"



Kim görevden alınacaksa nasıl alınacaksa onu da yeri geldiği zaman yaparız, bundan da kimseye hesap vermeyiz. Yeter ki böyle bir yasal süreç söz konusu olsun. Ama böyle bir yasal süreç yoksa da... CHP'nin aklına da ihtiyacımız yok, onlar aklını kendilerine saklasın.''





"Saldırıyla ilgili çok daha farklı iddialar var"



Erdoğan, "Taksim’deki saldırıyla ilgili PKK biz yapmadık dedi ama saldırganın PKK’lı olduğu belirlendi. Saldırıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusunu "İşin tabi teknik boyutunu dün arkadaşlarımız açıkladılar. Olayın provakatif boyutu nedir ne değildir, bu süreç içerisinde takibi devam edecektir. Bir çok açıklamalar var. Tabi bu canlı bombanın ailesiyle olan ilişkiler v.s bunu yine içişleri bakanlığımız takip ediyor. Yapılacak açıklamalar, geçmişi itibaren Hakurk’ta bulunmuş olması, bunların bağlantıları nedir, bunları açıklamak için erken olduğunu düşünüyorum. Saldırıyla ilgili çok daha farklı iddialar var" diye cevapladı.





"Taksim'e helikopter indiğini gören var mı?



Erdoğan, devletin Öcalan'la görüştüğü konusunda şöyle konuştu; " Devletin kurumları tabiî ki bu görüşmeleri yapar. Bugün de yapılır yarın da yapılır. Bunu artık konuşmak, müzakeresini aramızda yapmak. Devlet herkesle bu görüşmeleri yapar. Devlet tabiî ki yapacak. İşi, kilidi çözüme kavuşturmak istiyorsa bu tür adımları atacak. Bunlar atılmıştır, atılacaktır"



Başbakan Erdoğan, Taksim’deki canlı bomba eylemi sırasında sarı montlu ikinci bir kişinin olduğu iddialarını yalanladı. Meydana helikopter inmediğini de söyleyen Erdoğan, "Böyle bir olay yok" dedi.



Erdoğan, "Ben Taksim Meydanı'na helikopter indiğini hiç duymadım. Helikopter inmişse bellidir, inmemişse konuşmamız doğru değil. Faraziyeler üzerinde gerçeğe ulaşmak yanlış olur. Böyle bir olay yok. Olay canlı bombanın şahsında başlamış ve bitmiştir. Böyle bir şey olmuşsa, gizlenmez. Böyle biri yakalanmışsa açıklanır" açıklamasını yaptı.





