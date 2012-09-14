Erdoğan: Emir alanları, talimat alıp başlık atanları iyi biliyoruz

Afyonkarahisar’daki patlama sonrası Genelkurmay Başkanı’nı eleştirenlere cevap veren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “10 yıl önce kolaysa bir köşe yazarı böyle yazsaydı. Askere el pençe divan duranlar şimdi niye eleştiriye başladı” dedi. Erdoğan ayrıca, Afyon'daki cephanelik patlamasıyla ilgili olarak, "Merak saikiyle ele alınan bir el bombasının patlaması ihtimali üzerinde duruluyor" dedi.

Erdoğan, Azerbaycan gezisinin ardından geçtiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de kendisini takip eden gazetecilerin sorularını cevapladı. Başbakan Erdoğan, Afyonkarahisar’daki patlamanın ardından yaşanan tartışmalarla ilgili, “10 yıl önce bir köşe yazarı kolaysa çıkıp böyle bir yazı yazsaydı. Şimdi yazıyor. ‘10 yıl önce bunu yazamıyorduk şimdi nasıl yazar hale gelebildik?’ diye sorması lazım. Medyanın ve herkesin daha hassas olması lazım. Şimdiye kadar kalkıp askere zerre kadar eleştiri yapamayanlar şimdi niye başladılar? El pençe divan duranlar, niye başladılar? Bu noktada elimizde çok şey var. Dosyalar var. Emir alanları falan iyi biliyoruz. Falan kişiden talimat alıp başlık atanları biliyoruz. Ama bu dosyaları açmak istemiyoruz" dedi