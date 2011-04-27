Erdoğan, emekli Org. Fırtına'ya sormuş: Uçağı camiye çakmışsın?

T24- Emekli Org. Halil İbrahim Fırtına, Balyoz davasında bir MGK toplantısı öncesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine "camiye çarpan uçağı" sorduğunu ve kendisinin verdiği cevabı anlattı.









"Balyoz Planı" iddialarına ilişkin 196 emekli ve muvazzaf askerin yargılandığı davanın 23. duruşması görülmeye başlandı.

Balyoz davasında Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına savunmasına başladı. Fırtına savcılık sorgusunda kendisine pişmanlık yasasının teklif edildiğini söyledi.

Savcılık sorgusunda "Sizin uçaklar şehirler üzerinde nasıl uçarlar?" diye sorulduğunu kendisinin ise mevzuatı anlattığını ifade eden Fırtına, "Başbakan'ın evinin üzerinde uçağını camiye çakmışsın" şeklindeki sorunun sorulması üzerine verdiği yanıtını da açıkladı.

Mahkeme Başkanı Ali Alçık, tutuklu sanık eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına’nın savunmasına geçildiğini belirtti. Oturduğu yerden savunmasına başlayan Fırtına, 50 yıla aşkın süredir havacı olduğunu belirterek, "6 yıldır da üniformasız olarak görevimi sürdürmekteyim. Türk Hava Kuvvetleri 2011 yılında 100. yılına girdi. Türkiye’de havacılık dünyadan 8 yıl daha gençtir. Bizlere bu onurlu vatan savunması görevini verdiği için milletime şükran duyuyorum. Türk Hava Kuvvetleri’nin 100. yılı kutlu olsun" dedi.



"Benim uçakta bir arıza oluştu"



Şehitlere rahmet, gazilere de sağlık dileklerinde bulunan Fırtına, dava kapsamında suçlanmasını uçağının bozulmasına benzeterek, "Ben dünya havacılığının 100. yıl kutlama törenine Türkiye’yi temsilen katılmıştım. Araştırmalarım 38 kitap halinde hizmete sunuldu. Derken benim uçakta bir arıza oluştu. İkaz sistemleri bir sürü arıza sinyali verdi. Baktım motor çalışıyor. Ancak ikaz sistemi arıza vermeye devam ediyor. İkaz sisteminin verdiği arızaya acilen cevap vermek gerekir. Ben de bunlar üzerinde biraz çalışma yaptım ama niçin burada olduğumu iddianameye göre anlamış değilim" demesi üzerine salonda gülüşmelere neden oldu.



Fırtına'ya savcılıkta pişmanlık yasası teklifi



Balyoz ve Oraj harekat planında adının geçtiğinde hayretle baktığını ve bunu önemsemediğini ifade eden Fırtına, "Ardından Beşiktaş’a davet edildik usüle uygun olarak ağırlandık. Bizim bilgimize başvurdular. Hakkımdaki suçlamayı söylediler ve ’Pişmanlık yasasından yararlanmak ister misiniz?’ diye sordular. ’Ben böyle bir suçu işlemedim ki pişmanlık yasasından yararlanayım’ dedim. Oraj’ın anlamı bulut, benim ismim de Fırtına ya bir bağlantı kurmak istiyorlar diye düşündüm" diye konuştu.



"Oraj sınıfı geçmez"



İddianamede kendisi tarafından hazırlandığı öne sürülen Oraj Harekat Planı’yla ilgili olarak da Fırtına, "Çok acemice ve özensizce hazırlanmış bir şey. Ben Harp Akademileri’nde komutan da olduğum için söylüyorum. Bu sınıfı geçmez" dedi.



"Başbakan'ın evinin üzerinde uçağını camiye çakmışsın"



Beşiktaş Adliyesi’ndeki savcılık sorgusunda kendisine, "Sizin uçaklar şehirler üzerinde nasıl uçarlar" diye sorulduğunu kendisinin ise mevzuatı anlattığını ifade eden Fırtına, "Başbakan’ın evinin üzerinde uçağını camiye çakmışsın" şeklindeki sorunun sorulması üzerine, "Ben bir MGK toplantısı öncesinde Başbakan’ın bana bu konuyu sordu. Ben de ’Cumhuriyet Bayramı gösterileri öncesinde eğitim yapan üçerli gruplardan bir tanesi biraz alçaktan uçmuş. Bu sırada caminin aleminin parçaları, ya uçağın egzozundan çıkan gaz nedeniyle ya da başka bir nedenle düşmüş’ dedim. Başbakan’ı ikna ettim. Daha sonra da arkadaşlara camiyi yaptırmalarını söyledim" dedi. Savcının sorgu sırasında kendisine, 2005 yılında TBMM’nin üzerinden helikopterin uçması olayını da sorduğunu belirten Fırtına, olayın 2005 yılında geçtiğini, kendisinin ise o tarihte emekli oluğunu ve konuyu bilmediğini söylediğini ifade etti.



"Bransu bana iftirada bulunuyor"



İfadesinin alınmasından bir süre sonra dava açıldığını kaydeden Fırtına, "İddiaları okuyunca şaşırdım. Öyle iddialar var ki hala da şaşırıyorum. Bu iddianame yayınlanmadan önce bu olayı başlatan gazeteci Mehmet Baransu’nun Mart 2010 tarihinde yayınlanan ’Karargah’ kitabının 70-80 sayfası bu iddiaları içeriyor. Kitabın son bölümünde ’TSK içinde halka ve ordusuna düşman cuntacıları tanıyacaksınız’ ifadesi yer alıyor. Bu kişi bana iftirada bulunuyor. Suç uyduruyor. Yasal haklarımı saklı tutuyorum. Kullanacağım. Bu kişinin bu iftiraları atmasının arkasındaki cürreti ve gücün araştırılması gerekir" dedi.

İddianamede gerçek olmayan şeylerin doğruymuş gibi gösterildiğini ifade eden Fırtına, "Ben iddia edilen eylemlerin hiçbirisinin içerisinde bulunmadım" dedi. Duruşma, Fırtına’nın savunmasının alınmasıyla devam ediyor.