Erdoğan: Emekli maaşlarındaki artık 80-95 lira olacak

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan emekli maaşlarına ortalama 80-95 lira zam yapılacağını açıkladı. Yaklaşık 7.5 milyon emeklinin merakla beklediği zam oranlarını Başbakan Erdoğan bugün yaptığı AKP Grup Toplantısında belli oldu.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarıyla ilgili yapılan çalışmayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a verdi.



Başbakan Erdoğan, emeklilere yapılacak zam oranını birazdan partisinin grup toplantısında açıkladı.



Emekli maaşlarına en az memurlara yapılan zam oranı kadar artış yapılması beklenirken, açıklamayı Başbakan Erdoğan'ın yapacak olması beklentileri yükseltti. Buna göre emekli maaşlarına ortalama 80-95 liralık bir artık yapılacak.





Konuşmadan öne çıkan başlıklar şöyle:



"Bu millet kimin hizmet için canla başla çalıştığını, kimin bozmaya çalıştığın çok iyi görüyor. Ekranları başındaki vatandaşlarıma sesleniyorum, beğenirler beğenmezler ama demokrasilerde son sözü millet söyler.



Yargı erki de milletin kararına uymak ve bu kararı içine sindirmek zorundadır. Eğer siyaset yapmak istiyorsanız, cübbelerinizi çıkarın ve bir siyasi partiye girin. Siz rahat durmadınız, hep siyaset yaptınız. Siyasi açıklamaları siz yaptınız. Makamlarınızı ve rütbelerinizi siyaset yapma aracı olarak kullandınız. O makamlara haksızlık ettiğinizi görmek durumundasınız.



HSYK'da istifalar oldu, hayırlısı olsun. Sizin elinizi tutan yok fakat geç de kaldınız. Bunun adı aslında dört dörtlük bir şovdur arkadaşlar. Bu öyle bir çalıştırılmıyoruz falan kuru bahane, 17 Ağustos'a kadar çalıştırılıyordunuz da o tarihten sonra mı bitti? 12 Eylül'de millet kararını verdi ve toplantı yeter sayısı yoktu zaten. Siz değil miydiniz Erzurum'da ani baskınlar yaparak çalışan? Şimdi ne oldu da bizi çalıştırmadılar diyorsunuz? 7 kişinin içerisinde Adalet Bakanı ve müsteşarı mı sizi engelledi, işinize geldiği zaman bunları aştınız. Şimdi vatandaşı nasıl aldatırız diye istifa edildi. Deyin ki bizim Yargıtay'da işimiz var, onun için istifa ediyoruz. Birinin beş günü, birinin birkaç ayı vardı. Biz tavırlarını anlıyoruz, milletimiz bütün ferasetiyle bunları görüyor. Sistem yolundadır ve her geçen gün daha iyiye doğru gidiyoruz.



Yargı siyasallaşıyor diyerek tamamen asılsız bir şekilde milletin zihnini bulandırmak isteyenlerin nasıl milli iradeye karşı hazımsızlık gösterdiklerini gördük. İstifalar hem HSYK seçimlerini etkilemeye yöneliktir hem de Yargıtay ve Danıştay'daki seçimlerdeki bazı hedefler için gerçekleşmiştir. Bu olay milletin evet dediği anayasa değişikliğinin ne kadar isabetli olduğunu göstermiştir.



Suriye'de çok yararlı görüşmeler yapıldı, özellikle Irak konusu da ele alındı. 'Terörle mücadelede ortak neler yapabiliriz', bunları aramızda görüştük. Şimdiye kadar 10 milyon dolar nakit, 40 milyon dolar da ayni yardım göndermiş bulunuyoruz. Şu anda 100 milyon Euro da banka hesaplarında toplanmış vaziyette ve bu parayı ayrıca yapacağımız devlet desteğiyle Pakistan'da alt yapı çalışmalarında kullanacağız. Hastane ve okul yapımında özellikle.



Türkiye genelindeki yaklaşık 7 milyon emeklinin inanıyorum ki gözü kulağı şu anda bu salonda. Emekli zamları özellikle Kılıçdaroğlu tarafından referandum sürecinde istismar konusu yapıldı. 8 yıl boyunca sadece maaşları enflasyon üzerinde artırmakla kalmadık, emeklilerin her alanda çok daha iyi hizmet alabilmeleri için birçok adım atıldı. Sağlıkta yapılanlar... Hastanelerin birleştirilmesi, doktora ve ilaca ulaşımın kolaylaşması bu adımlardan. Fakat tek tük yakaladıkları yanlışları adeta bütünün yanlışıymış gibi gösterme çabasında oldular. Alınan netice vatandaşın bunu yutmadığını gösteriyor.



İstanbul'da yeni açılacak çok lüks bir hastanede bir hasta ziyaretine gittim ve orada diğer hastaları da gördüm. Bunlardan bir tanesi Bingöllü bir işçiydi, zorluklar içinde bir aileydi ve 300 lira kira ödüyordu. Fakat süit bir odada ameliyata hazırlanıyor. Başhekime sordum, dürüst olarak bir şey konuşacağız, 'Bu hastamızdan herhangi bir para alacak mısınız almayacak mısınız?' 'Bana yeminlen bu hastadan bir kuruş alınmayacak' dediler. Biz hastaya telefonlarımızı verdik, para alırlarsa bizi ara diye. Türkiye'de bu tabloları hiç yaşadık mı? Artık devlet hastanelerimizin de kalitesi yükseliyor. Yüksekova'da 150 yataklı lüks bir hastanenin açılışını yaptım. Oralarda hastane yoktu ama bu hastanelerin bile açılışını hazmedemeyen bir siyasi anlayış var. Halk buralara gelmesin diye vatandaşı tehdit eden bir anlayış var. Bunu neyle izah edeceğiz, hani barış gönüllüsüydük? Gerçek ortada, durum bu değil.



Emekli aylıkları bizim dönemimizde 2002 yılına göre enflasyonun çok çok üzerinde artışlar göstermiştir. 2002 sonunda iktidara gelmemizin hemen ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine seyyanen 100 lira ve 75 lira zam yaptık. 2010'da da enflasyon üzerinde zam yaptık. 2002'den bu yana emekli aylıklarında yüzde 493 oranında artış oldu, reel karşılığı yüzde 180. Bunlar en düşük aylıklara yapılan zamlardır.



Geliyorum 2011 yılında emekli maaşlarına yapacağımız zamlara... Düşük aylık alanlara daha yüksek artış temini için ocak ayında en düşük aylıklara en az 60 lira olmak üzere ve artı yüzde 4 oranında artış yapıyoruz. İlk altı aydaki enflasyona bakılmadan yüzde 4 geçerlidir. 2011 yılının tamamında yüzde 21.7 ile yüzde 4 artırıyoruz. Rakamsal olarak söylersek en düşük emekli maaşına yıllık 80 lira ila 91 lira artış sağlıyoruz.



En düşük maaş alan Bağ-Kur tarım emeklisinin aylığına 80 lira, yıllık yüzde 21.7 oranında zam yaptık. SSK tarım emeklisinin aylığı 490 liradan 577 liraya ulaşıyor. Yıllık 85 lira, yani yüzde 17 oranında artıyor.



Bağ-Kur esnaf emeklisinin aylığına ise 86 lira, yani yüzde 16.8 oranında artış yapıyoruz.



SSK işçi emeklisinin en düşük aylığına 91 lira, yani yüzde 14 oranında artıyor. Bu zam oranları bütçeye uygundur ve bütçeye ek yük getirilmesi asla söz konusu değildir. Ülkemizin şartları daha iyiye gittikçe bunu emeklilerimizin maaşlarına azami düzeyde yansıtmaya devam edeceğiz.



Vatandaşıma şunu hatırlatıyorum, 8 yıl önce bu maaşla ne kadar ekmek, ne kadar ekmek, ne kadar yumurta alıyordun, bunun hesabını yap. Asıl ölçü budur."





