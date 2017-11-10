Erdoğan, Elon Musk ile görüşmesini anlattı: Baktım Musk çok heyecanlı...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın kendisiyle görüştüğü esnada heyecanlı olduğunu belirterek, "Baktım çok heyecanlı. Kendisinin vizyonunu, hayallerini, gayretini bizzat ağzından dinleme imkanım oldu. Gördüm ki her şey bir hayalle başlıyor" dedi.

"Hiç kimsenin hayallerinizi çalmasına sakın müsaadet etmeyin. Buradaki tüm kardeşlerimin meseleye bu açıdan yaklaşmalarını, özgüven sahibi olmalarını, Elon'da da bunu gördüm" diyen Erdoğan, Musk'ın kendisine "Bir ara ben tükendim' diyor, 'Bittim, artık para kalmadı bende' diyor. 'Yılmadım, azmettim, kapılar açıldı ve şu andaki duruma geldim' diyor" dediğini aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kadın girişimcileri ağırlayan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:

Son zamanda yeniden bir şeyi tekrar köpürttüler. Ne o? Ilımlı İslam. Bunun patenti batıya ait. O ifadeyi kullanan şahıs bana ait gibi düşünüyor olabilir. Hayır, sana ait değil? İslam'ın ılımlısı, ılımsızı olmaz. İslam tektir. Kimse İslam'ı bir zaafın içine sokma gayreti içine girmesin. Bir müddet bununla muhatap oldum ama ondan sonra bu kesildi. Şimdi tekrar geldi. Mesele İslam'ı zaafa düşürmek. Batının yakıştırmaları ile biz dinimizi öğrenmedik, öğrenmiyoruz.

Sen "ılımlı İslam" diyorsun bir bayana araba kullanma müsaadesi vermiyorsun. İslam'da buna mani bir hüküm var mı? Yok. Demek ki herhalde bundan sonra yapacaklar. Şu ana kadar yok. Böyle bir anlayış olamaz. Bugün Türkiye'de hiç kimse inançlarından dolayı artık ötekileştirilmiyor. Devletin tüm kurumlarında artık hanım kardeşlerimiz özgürce yer alabiliyor. Ama 15 yıl önce böyle değildi. Onu da söyleyeyim.

Yüksek teknoloji alanındaki özgün yatırımları ile tüm dünyada dikkat çeken Elon Musk ile bir görüşmem oldu. Baktım çok heyecanlı. Kendisinin vizyonunu, hayallerini bizzat ağzından dinleme imkanım oldu. Gördüm ki herşey bir hayal ile başlıyor. Eğer hayal olmazsa ondan sonra bunu gerçekleştirebilmek mümkün değil. İnsan hayal kurduğu müddetçe yaşar.

"Yılmadım bu duruma geldim"

Hiç kimsenin hayallerinizi çalmasına sakın müsaadet etmeyin. Buradaki tüm kardeşlerimin meseleye bu açıdan yaklaşmalarını, özgüven sahibi olmalarını, Elon'da da bunu gördüm. "Bir ara ben tükendim" diyor, "Bittim, artık para kalmadı bende" diyor. "Yılmadım, azmettim, kapılar açıldı ve şu andaki duruma geldim" diyor."