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Erdoğan-Elon Musk görüşmesinde neler konuşuldu?

Elon Musk'ın Türkiye'ye Türksat 5A-5B uydularının uzaya fırlatılması bağlamında geldiği belirtildi

08 Kasım 2017 21:36

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk’la bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştü. Basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 10 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan'ın Musk'ı kabulünde Türksat 5A ve 5B uydularının uzaya fırlatılmasının yanı sıra elektrikli otomobil meselesi, sürdürülebilir enerji, Tesla ve SpaceX firmalarıyla Türkiye'deki firmaların yapabileceği ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldığını açıkladı.

Kalın, Elon Musk'ın Türkiye’ye Türksat 5A-5B uydularının uzaya fırlatılması bağlamında geldiğini belirterek, "Yarın bununla ilgili Airbus ile bir anlaşma yapılacak. O da bunun alt tedarikçilerinden birisi. Kendi SpaceX firması. Bunu konuştuk" dedi.

"Türksat 6 uydusu Türkiye'de üretilecek"

Türksat 5A-5B uydularının Türkiye'nin kendi ulusal uydu üretim sürecine geçişte çok önemli bir merhaleyi temsil etiğini kaydeden Kalın, "Türksat 6 uydusu da tamamen Türkiye'de üretilecek" diye konuştu.

Kalın, şöyle devam etti: "Türkiye’de yapılan teknolojik yatırımları, son dönemde atılan adımları da konuştuk. Elon Musk'ın şirketi büyük bir sürdürülebilir enerji şirketi aslında. Dolayısıyla yeni nesil piller, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi gibi konuları konuştuk. Büyükşehirlerdeki trafik sorunları nasıl aşılabilir, tünel kazma, yer altından trafiğin verilmesi gibi konuları da ele aldık. Özellikle Tesla ve SpaceX firmalarıyla Türkiye’deki firmaların yapabileceği ortak çalışmalar neler olabilir, bunlar üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu.”

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