Erdoğan: Elitaş 15 Temmuz diyerek sürçülisan etmiş, doğru bulmuyorum

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın "CHP 15 Temmuz'a kadar yemin etmezse milletvekillikleri düşer" açıklamasını doğru bulmadığını ve Elitaş'ın sürçülisan ettiğini söyledi.





Başbakan şunları söyledi:



'Arkadaşımız sürçülisan etmiştir'



"Grup Başkanvekili arkadaşımız Elitaş’ın ayın 15’i ile ilgili açıklaması olmuş. Sürçülisandır. Ben böyle bir tarih vermeyi doğru bulmuyorum. Ana muhalefet her zaman marjinal değildir. İktidarın alternatifidir. Marjinal bir konumda olursa kendilerine yetki verenleri de üzer. Ana muhalefetin tavrını tasvip etmemiz de mümkün değil. Milletvekili olmuşlardır ama vekaleti tamamlayıcı o yemini etmedikten sonra ciddi vebal altındadır. Yasama çalışmalarına katılmadıktan sonra vekalet olur mu? MHP'nin yaptığı gibi gel çalışmalara katıl. Ama onlar buradaki çalışmalara katılamamak suretiyle çalışmalara katılmıyor.



'Yemin etmezlerse hukukun gereğini yapmak görevimiz'



15 günlük süreçte kendileri yeminleri yapmak suretiyle yasama görevlerini yaparlarsa memnun oluruz. Yasama görevlerini yerine getirmezlerse parlamento içi hukukun gereği neyse onu da yerine getirmek zorundayız. "





