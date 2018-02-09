Erdoğan elini sıkmamıştı; AKP İstanbul İl Başkanı istifa etti: Dün gece genel merkezden arandım...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP İstanbul İl Yönetimi'ni ziyareti sırasında elini sıkmadığı İl Başkanı Selim Temurci, il başkanlığı görevinden istifa etti. Dün gece merkezden telefonla arandğını ve açıklama metnine bağlı kalacak bir konuşma gerçekleştirmesinin istendiğini belirten Temurci, "Onurla şerefle geldiğimiz AK Parti İstanbul İl başkanlığı görevimden yine büyük bir onurla ve itibarla ayrılmanın mutluluğu içindeyim. Tüm çalışma arkadaşlarıma, teşkilatımızın bütün mensuplarına bu dava için bizimle döktüğü ter için en kalbi şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Temurci'in açıklaması şöyle:

1 Kasım, hamdolsun hepimiz için çok büyük bir bayram oldu. Olağanüstü bir performans sergiledi, İstanbul teşkilatları. Ana kadememizle, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla onlarca proje, yüzlerce program ve faaliyetle birlikte olduk. Bu süreçte biz sadece aldığımızla devam eden bir yönetim olmak istemedik. Genç bir ekiptik, sandık esaslı çalışmayı, İstanbul'da benimsedik. Bizim için çok önemli Gönül Köprüsü Platformu'nu göreve geldikten 6 ay sonra faaliyete geçirdik. Bu çalışma artık genel merkezimiz tarafından tüm Türkiye'de, Güneydoğu'da ve Doğu'daki illerimizde uygulanan bir proje haline geldi. İlk kez bir siyasi partide sürekli eğitim diye, binlerce teşkilat mensubunu seçimlerde eğitime tabi tuttuk.

1 Kasım'dan sonra yeni bir dönem başladı İstanbul teşkilatları için. Bu kendi içimizde büyük bir imtihan, diğer taraftan çok daha fazla çalışmak zamanıydı. 15 Temmuz AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın kazanmış olduğu bir zaferdir. İstanbul İl Başkanlığı'nı teslim etmedik. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetli, minnetle yadediyorum. Ben İstanbul'da 3 yılda bütün zorluklara rağmen destan yazan, en büyük destanını da 15 Temmuz'da yazan teşkilatımızın her bir ferdine yürekten teşekkür ediyorum.

Dünyanın şu ana kadar gördüğüm en büyük mitingini 7 Ağustos'ta gerçekleştiren bu teşkilat unutulmazlar arasına girdiğini düşünüyorum.

Başarı ya da başarısızlık işe kattığınız samimiyetle ve gayretinizle ilgilidir. Bizi yoktan vareden yüce mevlamız her olayda bizi farklı bir imtihana tabii tutar. Dava hukukunun korunması bu süreçlerin partimiz adına zaferler sonuçlanması için hayati bir önem arz etmektedir.

"Dün gece 11'e çeyrek kala genel merkezden arandım"

Bugün çok özel bir gün benim için. Dün gece 11'e çeyrek kala genel merkezden arandığımda dün 8 Şubat'tı. Bugün 9 Şubat. Çok güzel tevafuk. Tam 3 yıl sonra bu buluşmayı bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun. Çocuk denecek yaşlardan siyasetin içindeyim. Genelde çok metine bağlı konuşmam ama tavsiyelere de uyarım. Bugün metine bağlı konuşmamı istedi arkadaşlar. Ağırlıklıolarak metine bağlı kalacağım. Ama bazı duygularımı da paylaşacağım.



"Genel Başkan deşikliğinden sonra yeni dönem başladı"

Elbette il başkanları olarak son 3 yıl sorumlulukları itibarıyla çok ayrıcalıklı yere sahiptir. 3 yıl adeta ülke tarihinin yazıldığı dönem oldu. Bizler bu döneme şahitlik ettik. Genel başkan değişikliğinden sonra yeni dönem başladı İstanbul teşkilatları için. Bir yandan kendi içimizde büyük imtihan diğer taraftan yeni Türkiye hedefleri için hep birlikte nefisleri bir yere koyup çok daha fazla çalışmak zamanıydı.

"Büyük bir onurla ve itibarla ayrılmanın mutluluğu içindeyim"

Onurla şerefle geldiğimiz AK Parti İstanbul İl başkanlığı görevimden yine büyük bir onurla ve itibarla ayrılmanın mutluluğu içindeyim. Tüm çalışma arkadaşlarıma, teşkilatımızın bütün mensuplarına bu dava için bizimle döktüğü ter için en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Teşkilatın her bir ferdine bizden yana haklarımız helal olsun. Zor bir dönemde 3 genel başkanla çalıştım. 3 yılı birlikte geçirdik.

Selim Temurci kimdir?

Selim Temurci, 1970 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. İmam Hatip Lisesi'ndeki eğitimini tamamlayan Temurci, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde ekonomi üzerine tamamlayan Temurci, özel sektörde bir süre boyunca üst düzey yöneticilik yaptı.

Köprü Grubu Derneği Başkanlığı ve birçok sivil toplum kuruluşlarında kurucu ve yönetici olarak görev alan Temurci, siyasi çalışmalarına gençlik kollarında başlamıştır. İl Başkan Yardımcılıkları da dahil olmak üzere farklı görevlerde bulunan Temurci'nin ekonomi ve siyaset konularında çok sayıda makaleleri yayımlanmıştır.

2006 – 2009 yıllarında AK Parti Kağıthane İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009 -2012 yıllarında ise İl Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Temurci, 2012 -2015 yılları arasında Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

8 Şubat 2015 tarihinde yapılan AK Parti İstanbul 5. Olağan İl Kongresi’nde İl Başkanlığına seçilen Dr.Selim Temurci evli ve 3 çocuk babasıdır.