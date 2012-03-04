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Erdoğan eleştirdi, Rize yöresel mimariye döndü

Erdoğan’ın eleştirisinden sonra Rize’de yeni yapılan binalar yöresel mimari esas alınarak inşa edilmeye başlandı

04 Mart 2012 11:46

 

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2004 yılında Rize’nin Güneysu ilçesi Handüzü Yaylası’nda katıldığı etkinlikte yöresel şiveyle, “Hayin köti evler yapayisunuz” diyerek yöre mimarisine uygun ev yapılmasını istemesi, etkisini gösterdi.

Muhammet Kaçar'ın DHA'daki haberine göre; o günden bu yana Rize’de yöre mimarisine göre inşa edilen hastane, okul, kültür merkezi, stadyum ve hükümet konağı gibi 50’ye yakın kamu binası ile çok sayıda özel konut, kentin mimari açıdan görünümünü de değiştirdi.

Rize mimarisinin en fazla uygulandığı yerlerin başında ise Başbakan Erdoğan’ın babasının evinin bulunduğu Güneysu ilçesi geliyor. İlçedeki hastane, kültür merkezi, öğretmen evi, halk eğitim merkezi, hükümet konağı ve 4 okul binası, yöre mimarisine uygun inşa edildi. Başbakan Erdoğan’ın 2001 yılında Rize’nin Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi’nde inşa edilen, 160 metrekare üzerine kurulu 3 katlı evi de Rize mimarisinin tüm özelliklerini yansıtıyor.  

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eleştirisinden sonra Rize’de yeni yapılan binalar yöresel mimari esas alınarak inşa edilmeye başlandı. Bu da kentin çehresini oldukça değiştirdi.

 

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