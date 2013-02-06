Erdoğan: Elçilik saldırısı İmralı süreci etkilemez

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçiliği’ne düzenlenen saldırının İmralı sürecini engelleyemeyeceğini söyledi. Erdoğan, “Biz kararlı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Terörle mücadeleyi bu işlere kurban etmek istemiyoruz” dedi.

Orta Avrupa gezisi kapsamındaki son durağı olan Slovakya’ya giden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico'yla ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Erdoğan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne geçen hafta yapılan saldırının İmralı sürecini engellemeye yönelik olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine şunları söyledi:

“Güvenlik güçleri ve istihbaratımız, ABD’nin gönderdiği birimlerle müşterek bir çalışmanın içindeler. ABD'den gelenler de dahil olmak üzere gerek Almanya gerek Fransa tüm bunlarla yapılan görüşmeler neticesinde, bizim İmralı'yla yapmış olduğumuz çalışmaları engellemeye yönelik bir adım dahi olsa bizim çalışmalarımızı engellemez. Şu anda takvim çalışmaktadır.

Bizim için önemli olan bu olayın failler zincirini ortaya çıkarmaktır. Canlı bomba vardır. ‘Nereden gelmiştir’, ‘Kimler yönlendirmiştir’ bunun ortaya çıkması lazım. Belli bağlantıları açıklandı, zaten ortadadır. İstihbaratımız tarafından bazı ülkelere bildirildi. İş hep ucundan tutulduğu için buraya gelinmiştir. Biz kararlı şekilde yolumuza devam ediyoruz, edeceğiz. Terörle mücadeleyi bu işlere kurban etmek istemiyoruz.”

Erdoğan forma hediye etti

Öte yandan Başbakan Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya, Slovak asıllı Fenerbahçeli futbolcu Miroslav Stoch'un formasını hediye etti.