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Erdoğan: Elçilerle dikkatli konuşun

Ak Parti MKYK, Wikileaks’te yayımlanan belgelere yönelik dava sürecinin nasıl şekilleneceğini tartıştı...

04 Aralık 2010 02:00

T24 - Başbakan Erdoğan başkanlığında dün toplanan Ak Parti MKYK, Wikileaks’te yayımlanan belgelere yönelik dava sürecinin nasıl şekilleneceğini tartıştı.

Viyana Sözleşmesi’nin diplomatlara, görev yaptıkları ülkelerden, birtakım belgeleri kendi ülkelerine gönderme yetkisini verdiği üzerinde durulan toplantıda alternatif olarak ABD iç hukukunun incelenmesi kararlaştırıldı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle: 

Ak Parti içinde özel bir heyet ABD’li diplomatlara ABD’de dava açmak için ABD iç hukukunu inceleyecek. 

Toplantıda hem hukuki süreci belirlemek hem de açıklanan belgeleri takip etmek için Ak Parti içinde bir komisyon oluşturuldu. “İşin peşinin bırakılmamasını” isteyen Erdoğan, toplantıda Ak Partililerin büyükelçilerle konuşurken dikkatli olması talimatını da verdi. 

Toplantıda dava konusunda formül çıkmazı da yaşandı. Bazı üyeler, diplomatların ülkelerine bazı konuları abartarak geçmesinin normal olduğunu dile getirdi. Bazı üyeler ise, “Hakaret dışında bu normaldir. Ancak bize yapılan hakaretlerin de hesabını tabii ki sormamız gerekir” dedi.

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