Erdoğan, Elazığ depremi sonrası 'deprem vergisi' sorusuna böyle cevap vermişti: Harcanması gereken yere harcadık, Bay Kemal’e hesabını vermeye zamanımız yok

Her deprem sonrası gündeme gelen, 21 yıldır düzenli olarak toplanan deprem vergileri merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan ve 51 vatandaşın hayatını kaybettiği 6,9 büyüklüğünde depremde de gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ocak ayında Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından deprem vergilerini hatırlatan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yüklenmişti.

'Harcanması gereken yere harcadık'

O dönem Afrika ziyaretinden dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Biz elhamdülillah Van’da da Simav’da da Sakarya’da da... Ben cezaevinden çıktım, ilk gittiğim yer Sakarya, Düzce’dir. O zaman belediye başkanı sıfatım yoktu. Bütün oraları dolaştık. Biz derdimiz var. Onun böyle bir derdi yok. Soruyorlar şimdi. Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde bir para hangi amaç için toplanmışsa bugüne kadar o gaye için harcanmıştır. Onun dışında bir yere biz bu tür paraları harcama diye bir tavrın içinde olmadık, olmayız" demişti.

Vergilerin nasıl kullanıldığıyla ilgili sorulara da yanıt veren Erdoğan, "Bunlar ise yatıyor kalkıyor 'o parayı nereye, bu parayı nereye harcadınız?' Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da Bay Kemal’e bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok. Bütün bu harcamalar nasıl yapılıyor, bunlara bakmıyor ki... Bütün bu konutlar nereye yapılacak? Bunun tarih en büyük şahididir" ifadelerini kullanmıştı.

'Milleti kandırmanın alemi yok, deprem vergisi bütçe açığını kapatmak için konulmuş'

Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 2003 yılında, "Milleti aldatmanın alemi yok. Vergiyi getirirken bir gerekçe aranmış. Deprem vergisi denmiş. Bütçe açığını kapatmak için konulmuş. Bugüne kadar depremzedeye mi gitmiş? Yıllardır topluyorsun bu vergileri, vazgeçemiyorsun da. Bu vergilerde yeniden yapılandırmaya gideceğiz. Gerekli düzenlemeleri yaparak milletin karşısına da, (evet bunlar budur) diye net çıkmak istiyoruz. Kimse kimseyi kandırmasın” demişti.

Mehmet Şimşek: Duble yol için harcandı

Van depreminden sonra yeniden kamuoyunun gündemine gelen vergiler için dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplanan vergilerin sağlık, eğitim, duble yollar gibi 74 milyonun ihtiyacını karşılamak için kullanıldığını açıklamıştı.

Deprem vergisi nedir?

Marmara depremi sonrasında deprem yaralarını sarmak ve depreme dönük çalışmalar için 26 Kasım 1999’da çıkarılan 4481 sayılı kanun ile Ek Gelir, Ek Kurumlar, Ek Emlak ve Ek Motorlu Taşıtlar vergisi getirildi. Ayrıca Özel İletişim ve Özel İşlem Vergisi adı altında iki yeni vergi uygulamaya girdi.

Özel İletişim ve Özel İşlem Vergisi uygulamaları önce bazı kanunlarla uzatıldı. 2003 yılı sonunda özel işlem vergisi kaldırılarak; özel iletişim vergisi kalıcı hale getirildi. Buna göre telefon kullanan ve telefon abonesi olan herkes, aboneliğinin başında, Özel İletişim Vergisi ödüyor.

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