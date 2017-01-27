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BBC Türkçe

Erdoğan: El Bab'daki işi bitirmek, daha derinliğine gitmemek lazım

Afrika gezisinden dönüşü sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı, Suriye'nin El Bab kasabasındaki operasyonlarla ilgili "Bundan sonraki süreçte süratle mesafe almak suretiyle oradaki işi bitirmek, daha derinliğine gitmemek lazım" dedi.

27 Ocak 2017 15:29

Afrika gezisinden dönüşü sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin El Bab kasabasındaki operasyonlarla ilgili olarak "Bundan sonraki süreçte süratle mesafe almak suretiyle oradaki işi bitirmek, daha derinliğine gitmemek lazım" dedi.

Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekâtı'nda son dönemde operasyonlar, El Bab kasabasında yoğunlaşmış durumda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet yetkilileri, daha önceki açıklamalarında El Bab'dan sonra Membiç'e doğru inileceğini söylemişti.

Erdoğan Ekim ayında, "Ondan sonra Menbiç'e, Rakka'ya ilerleyeceğiz" açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında ise Fırat Kalkanı Harekâtı'ndan bundan sonra atılacak adımlar ve El Bab'da, güneyden ilerleyişini sürdüren Suriye ordusu güçleriyle karşı karşıya gelme ihtimaliyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Son Astana zirvesiyle bir süreç başladı, Cenevre'de de devam edecek. Görüşmeler nereye varır onu tabii şu anda bilemiyoruz. Bu olumlu adım, temennim odur ki kısa sürede meyvesini verir. Bu konuda Sayın Putin ile görüşme yapmayı düşünüyorum. Bu konuda, Trump ile de yüz yüze görüşmeden önce de belki bir telefon görüşmesi olabilir.

"El Bab'daki gelişmeler malum, Mümbiç ve Rakka olayı var. Bizim burada eli bağlı durmamız mümkün değil, atılacak adımları bir an önce atmamız gerekiyor.

"Rejimle zaten karşı karşıyayız. Orada Cerablus'ta da biz karşı karşıya kaldık, El Rai'de de, Dabık'ta da kaldık. Görünen değildi, maşa kullandı. Mesela Afrin uzantısında PYD, YPG devredeydi.

"Temennim odur ki Cenevre süreci, Rusya ve İran'la birlikte Astana'da başlatılan süreç, inşallah rejimi olumlu bir noktaya çeker ve El Bab hallolmuş olur. El Bab'da bundan sonraki süreçte süratle mesafe almak suretiyle oradaki işi bitirmek, daha derinliğine gitmemek lazım. Yapılan çalışma bu istikamettedir".

TSK'nın ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) mensuplarının da katılımıyla gerçekleştirdiğini Fırat Kalkanı Harekâtı 24 Ağustos'ta başlamıştı.

Operasyonda bugüne kadar 45 asker yaşamını yitirdi.

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