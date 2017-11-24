Erdoğan: Ekosistemi tahrip eden her adımın sonu felakettir; acilen öz eleştiriye ihtiyacımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İçinde bulunduğumuz ekosistemi tahrip eden her adımın sonu felakettir. Acilen bir öz eleştiriye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum" dedi.

Semih Kaplanoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı “Buğday” filminin galası, Beştepe’de yapıldı. Galada konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaplanoğlu’nu tebrik etti. Erdoğan, “Elbette zaman zaman haddini bilmeyen, kaliteyi hazmedemeyen nezaket fukarası şahıslar da çıkabiliyor. Bunlara verilecek en güzel cevap seviyeyi korumak işini en güzel şekilde yapmaya devam etmektir” dedi.

“Her platformda adaleti, dayanışmayı, kardeşliği savunuyoruz” diyen Erdoğan, “Sadece teknolojik ve ekonomik büyümenin bir ülkenin geleceği için yeterli olmadığını beşeri kalkınmanın da elzem olduğunu ifade ediyoruz. Çevreye zarar veren her teknoloji ne kadar hayatı kolaylaştırıcı olursa olsun, aslında namlusu insana dönmüş bir silahtır” diye konuştu.

Doğaya verilen zararların felakete yol açacağını söyleyen Erdoğan, konuşmasında “İçinde bulunduğumuz ekosistemi tahrip eden her adımın sonu felakettir. Acilen bir öz eleştiriye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Sayın Kaplanoğlu’nun filmini bu açıdan da son derece anlamlı buluyorum” ifadelerine yer verdi.