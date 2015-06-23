Erdoğan ekonomisi: BIST 100'ün 12 yıllık seyri

Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2003 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olmasıyla başlayan süreç, 7 Haziran'da yapılan genel seçimlerle son buluyor. Borsa 7 Haziran'da hiçbir partinin iktidar çoğunluğunu kazanamaması ve koalisyon ihtimalinin doğmasıyla 5 puan birden düşerken bugün (22 Haziran 2015) itibariyle 83.426 dolaylarında seyrediyor.

İşte Bloomberght'nin derlediği bilgilere göre Borsa Istanbul 100 Endeksi'nin dolar/TL bazında 12 yıllık seyri:

Erdoğan'ın Başbakan olarak göreve başladığı 14 Mayıs 2003 tarihinden bu yana Borsa Istanbul 100 Endeksi'nin seyrinde aşağıda belirtilen tarihler oldukça etkili oldu.

1. 14 Mayıs 2003 | Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak göreve başladı.

2. 21 Ekim 2003 | Moody’s, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile müzakerelere başlaması üzerine borçlarına ilişkin görünümünü durağana çevirdi.

3. 29 Şubat 2004 | Enflasyon 30 yılın ardından yeniden tek haneli seviyelere düştü.

4. 1 Aralık 2005 | BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) konseptinin yaratıcısı olan ekonomist Jim O’Neill, BRICS yerine MINT (Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye) ülkelerini ekonominin yeni devleri olarak tanımladı.

5. 11 Ocak 2007 | Yatırımcıların yüzde 15 oranındaki menkul kıymet vergisinden hariç tutulması için gerekli olan Türkiye’de yerleşik olma zorunluluğunu devre dışı bıraktı.

6. 25 Kasım 2008 | ABD Merkez Bankası Fed, yaklaşık 3 trilyon dolarlık alım gerçekleştireceği “parasal genişleme” (QE) programına başladı.

7. Nisan 2011 | Erdoğan, aralarında 14 milyar dolar maliyetli İstanbul 3. Havalimanı projesinin de yer aldığı projeleri açıkladı.

8. 5 Kasım 2012 | Fitch Ratings, Türkiye’nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunu BB seviyesinden yükselterek “yatırım yapılabilir ülke” olan BBB- seviyesine çıkardı.

9. 16 Mayıs 2013 | Moody’s, Türkiye’nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu Ba1 seviyesinden bir basamak arttırdı ve Baa3 ile “yatırım yapılabilir ülke” seviyesine yükseltti.

10. 28 Mayıs 2013 | Taksim Gezi Parkı’nda gerçekleştirilen yıkıma yönelik protestolar ülke çapına yayıldı. Eylemlerde en az 11 kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi yaralandı.

11. 1 Ağustos 2013 | Morgan Stanley, Türkiye ekonomisini “Kırılgan Beşli” listesine dâhil etti.

12. 17 Aralık 2013 | “17-25 Aralık yolsuzluk operasyonu” doğrultusunda geniş çaplı gözaltılar gerçekleşti, yolsuzluk iddialarında 4 eski bakanın da ismi yer aldı.

13. 18 Aralık 2013 | ABD Merkez Bankası Fed’in parasal gevşeme programını azaltacağını açıklaması ile gelişen ekonomilerde hisse ve tahvil satışları kaydedildi.

14. 7 Şubat 2014 | Standard&Poor's “Türkiye'nin politik ortamı daha az öngörülebilir hale geliyor” ifadesi ile Türkiye'nin not görünümünü negatife düşürdü.

15. 30 Mart 2014 | Yerel seçimler gerçekleştirildi, AKP yüzde 43,1 oranında oy elde etti.

16. Nisan 2014 | BIST 100 endeksi yüzde 5 artış kaydederken, Türk Lirası Ocak ayındaki düşük seviyesinden yüzde 10 toparlandı.

17. 10 Ağustos 2014 | Erdoğan, doğrudan halkoyuyla gerçekleştirilen ilk seçimlerde yaklaşık 21 milyon oy (yüzde 51,7) alarak Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçildi.

18. 1 Şubat 2015 | Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Faiz sebeptir, enflasyon da neticedir. Bu da benim tezim” şeklindeki sözleri ile Erdem Başçı başkanlığındaki Merkez Bankası'nın para politikası yaklaşımının yanlış olduğunu ifade etti.

19. 8 Haziran 2015 | BIST 100 endeksi, genel seçim sonuçlarına göre hiçbir partinin tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşamamasının ardından yüzde 5 düşüş kaydetti.