Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Ekonomimize yönelik saldırı doğrudan ezanımıza ve bayrağımızadır" dedi.

Kurban bayramı nedeniyle yayınladığı mesajına tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak başlayan Cumhurbaşkanı, "Ekonomimize yönelik saldırının doğrudan ezanımızı ve bayrağımıza yönelik saldırıdan hiçbir farkı yoktur. Amaç aynıdır. Amaç Türkiye'yi ve Türk milletini dize getirmek, esir almaktır" ifadesini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Binbir hileyle, tuzakla çökertemedikleri Türkiye'yi döviz kuruyla pes ettireceklerini sananlar, yanıldıklarını pek yakında göreceklerdir.

"Biz, boynuna boyunduruk vurulmasındansa boynunun vurulmasını tercih eden bir milletiz"

“Önümüzdeki hafta 96. yıldönümüne ulaşacağımız 30 Ağustos Zaferi de, vatanımıza sahip çıkma irademizin tezahürlerinden biriydi. 15 Temmuz’da, maziden atiye kurduğumuz köprüyü ve coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızı canımız pahasına koruma kararlılığımızı bir kez daha gösterdik. Ekonomimize yönelik saldırının, doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur. Amaç aynıdır. Amaç, Türkiye’yi ve Türk Milleti’ni dize getirmektir, esir almaktır.

"Biz, boynuna boyunduruk vurulmasındansa boynunun vurulmasını tercih eden bir milletiz. Terör örgütleriyle, içimizdeki ihanet çeteleriyle, bin bir hileyle, desiseyle, tuzakla çökertemedikleri Türkiye’yi, döviz kuruyla pes ettireceklerini sananlar, yanıldıklarını pek yakında göreceklerdir.”

“Yeter ki biz bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım.”

Mesajında, Hac için Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlara da seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Filistin’den Suriye’ye, Güney Asya’dan Türkistan’a kadar dünyanın pek çok yerinde zulüm altında inleyen tüm mazlumların kurtuluşu için Rabbimize dua ediyorum” diye konuştu.

Trafik kurallarıyla ilgili de uyarıda bulundu

Araçlarıyla yollara çıkan tüm vatandaşlardan; dikkatli olmalarını, hız sınırlarına riayet etmelerini, emniyet kemerlerini takmalarını, uykusuz direksiyon başına geçmemelerini ve trafik kurallarına harfiyen uymalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bayram sevincimizi matem havasına büründürmemek için, lütfen hepimiz üzerimize düşenleri yapalım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajını, “Kurban Bayramı’nın gönüllerimize ferahlık, hanelerimize mutluluk, ülkemize aydınlık getirmesi dileğiyle, bir kez daha sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum” sözleriyle tamamladı.