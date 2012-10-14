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Ekonomi

Erdoğan, Azerbaycan'a gidiyor

Başbakan Erdoğan'ın Bakü'ye seyahati yarın akşam saatlerinde gerçekleşecek

14 Ekim 2012 21:54

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 12'inci zirvesine katılacak.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (ECO) Azerbaycan zirvesinde, Türkiye'nin aralık 2010'da üstlendiği dönem başkanlığı Azerbaycan'a devredilecek.

Zirvenin gündeminde, 2010'da İstanbul'da gerçekleştirilen son zirvesinden bugüne kadar geçen iki yıllık sürede kaydedilen gelişmeler. Ve 2015 vizyon belgesindeki hedeflere yer alacak.

Ayrıca Türkiye'nin inisiyatifiyle kurulan Akil Adamlar Grubu'nun raporu da görüşülecek.

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başbakanazerbaycanbaküekonomik işbirliği zirvesi

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