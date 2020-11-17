Erdoğan: Ekonomik hayatın paydaşlarıyla İnsan Hakları Eylem Planı taslağına son hali verilecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada 'Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı İnsan Hakları Eylem Planı taslağına son şeklinin ekonominin tüm paydaşlarıyla çalışılarak verileceğini' söyledi.

Erdoğan, kabine toplantısının ardından ekonomideki yeni düzenlemelere dair sinyaller verdi.

Ekonomideki toparlanmanın 'hukukun üstünlüğü', 'özgürlüklerin' ve 'insan haklarıyla' olacağını söyleyen Erdoğan, Adalet Bakanlığı'nın 'İnsan Hakları Eylem Planı' hazırladığını ve önümüzdeki günlerde ekonomik hayatın paydaşlarıyla son halini vereceğini duyurdu.

Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından ekonomiye ilişkin açıklamaları şöyle oldu:

"Demokrasinin işlerliğini artırarak, hukukun üstünlüğünü güçlendirerek, ekonomi alanında da yeni fırsatların güvenliğini teşkil edecek adımları atmakta kararlıyız. Hazine ve Maliye Bakanlığımızda bir değişikliğe gittik. Aynı şekilde Merkez Bankası ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında da yeni görevlendirmeler yaptım. Bu görev değişiklikleri, küresel düzeyde yaşanan siyasi ve ekonomik değişimlere uygun şekilde, köklü reformlara hazırlık yaptığımız bir dönemde gerçekleştir. Yeni küresel ekonomik mimaride, Türkiye'nin önünde açılan fırsat pencerelerini değerlendirmekte kararlıyız.

"İnsan Hakları Eylem Planı, bu hazırlıkların en önemlilerinden biridir. Adalet Bakanlığımız yeni dönemin yol haritası olacak insan hakları eylem planının ana başlıklarını oluşturdu. Önümüzdeki günlerde ekonomik hayatın tüm paydaşlarıyla da çalışılarak taslağa son hali verilecek. Bu çerçevede piyasa aksaklıklarının giderilmesi, mülkiyet hakkı ve sözleşme serbestisi gibi konular da ele alınacak. Ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre mevzuat değişiklikleri konusunda gereken adımlar kısa sürede atılacak. Kamu gücünü özgürlükleri daraltan değil, özgürlükleri koruyan ve yaşatan temel zemin olarak görmeye devam edeceğiz. Bu vatanda ezanımızla, bayrağımızla, tüm değerlerimizde yaşamak, yine önceliklerimizin en başında yer alacaktır. Terörle mücadelemizden bölgemizdeki harekatlarımıza, tüm çalışmalarımızı bu anlayışla yürütüyoruz. Bugüne kadar hep altını çizdiğimiz gibi özgürlük ve güvenlik kavramlarının birbirine karşı değil, birbirlerini tamamlayacak şekilde hayat ulmasını sağlamakta kararlıyız.

"İnsanlık tarihinin yakın zamanda yaşadığı bu en büyük salgının önüne geçecek kesin bir çare henüz bulunamadı. Koruyucu tedbirler kapsamında yürütülen aşı çalışmalarında ümit verici gelişmeler yaşanmakla birlikte tehdit sürüyor. Sonbaharla birlikte yeniden tırmanışa geçen hasta ve ölüm sayıları, Avrupa'da ve dünyada tedbirlerin sıkılaştırılması sonucunu doğurdu. Kimi şehirlerimizde ciddi seviyelere ulaşan hasta ve ölüm sayıları çok daha dikkatli olmamız gerektiğine işaret ediyor.

"Salgınla mücadeleyi ekonomimizi ayakta tutarak başarıya ulaştırma mecburiyetimiz var. Her alanda milletimizin yanındayız. Sanayiciden ihracatçıya, esnaftan işçiye kadar herkese destek veriyoruz. Milletimizden bu fedakarlıkların boşa gitmemesi için daha fazla hassasiyet, daha fazla katkı bekliyoruz. Amacımız, ülkemizi bir an önce bu salgın illetinden kurtararak asıl gündemimize çok daha fazla odaklanmak, tüm enerjimizi hedeflerimize ulaşmaya vermektir."

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