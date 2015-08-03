Erdoğan: Ekonomide ufak bir sıkıntı yaşanabilir

2008’de küresel ekonomik krizin yaşandığı dönemde “Kriz Türkiye’yi teğet geçecek” sözlerinin ardından 7 Haziran seçimi öncesinde “Ekonomide küçük bir kriz var” diyerek ilk kez ekonomideki durgunluğa işaret eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ülke gündeminin ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğini yineledi. Erdoğan, “Ekonomi konusunda, Türkiye olarak ciddi sıkıntılar içerisinde olacağımıza ihtimal vermiyorum. Belki bir ufak sıkıntı yaşanabilir ama siyaset eğer süratle sağlıklı bir geçiş sağlayabilirse çok kısa zamanda Türkiye toparlar, herhangi bir etkilenme de söz konusu olmaz” dedi.

Uzakdoğu gezisi dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan’ın ekonomiyle ilgili yaptığı değerlendirme şöyle:

Terör saldırıları, hükümetin kurulmasının gecikeceğine dair işaretler ve turizmdeki gerileme... Bütün bunlar kamuoyunda ekonominin kötüye gideceğine dair bazı endişeler yaratıyor. Katılıyor musunuz?

Benim o yönde bir kaygım yok. Ekonomi konusunda, Türkiye olarak ciddi sıkıntılar içerisinde olacağımıza ihtimal vermiyorum. Belki bir ufak sıkıntı yaşanabilir ama siyaset eğer süratle sağlıklı bir geçiş sağlayabilirse çok kısa zamanda Türkiye toparlar, herhangi bir etkilenme de söz konusu olmaz. Turizmde de öyle ciddi bir etkilenme olacağına ihtimal vermiyorum. Bir tarafta bir sıkıntı yaşanırken bakıyorsunuz şimdi mesela Almanlar yüklendi, yani Rusya tarafından bir sıkıntı olunca... Bir de tabii daha fazla para harcayan turist sayısında bir artış var. Bu da olumlu bir gelişme.