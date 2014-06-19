Erdoğan: Ekmeleddin İhsanoğlu hakkında söyleyebileceğim hiçbir şey yok

Başbakan Tayyip Erdoğan, CHP ve MHP'nin ortak olarak çıkardıkları Köşk adayı Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu için, "Bu konu hakkında söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Milletim 10 Ağustos’ta kararı verecek. Bahçeli ve Kılıçdaroğlu gerekeni söylüyor zaten. Temeli olmayan çatı kurmuşlar zaten" dedi.

Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin Balyoz davası hakkında verdiği "hak ihlali yapıldı" yapıldı kararına ilişkin, "Bireysel başvuru hakkın son referandumla getiren parti AK parti olmuştur. Bu imkan ülkemizde birçok sorunun çözümünün önünü açmıştır. Ben yeniden yargılamayla ilgili konuştuğumda birileri bunu hafife almışlardı. Umarım adalet yerini bulur" ifadelerini kullandı.

12 Eylül davasında Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkında verilen müebbet hapis cezalarını da değerlendiren Erdoğan, "Nihai nokta konulmuş değil, yargı süreci bitmiş değil. Bunları görmeden bir açıklama yapmanın çok aceleci bir tavır olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Erdoğan, IŞİD'in kaçırdığı Türk vatandaşları için "Bir Müslüman diğer bir Müslümanı Allahu Ekber diyerek öldüremez. Şu yapılanları biz Türkiye cumhuriyeti hükümeti olarak tasvip etmemiz mümkün değildir. Bizim ilk amacımız 80 vatandaşımızı ülkelerine getirmektir" şeklinde konuştu.

Erdoğan, Viyana ziyareti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bugün Avusturya'da vatandaşlarımıza yapacağımız hitap, konuşma tespit edecektir. Türkiye-Fransa ilişkilerini tarihi, siyasi, askeri ilişkileri değerlenirme fırsatımız olacak. Fransa'da bugün 600 bini aşkın Türk vardır. Son dönemlerde de ciddi amnada da Fransa'nın yerel sişyasetinde de görev alan vatandaşlarımız var. Umuyorum ki fransa'nın Federal yapısının içersinde de yer alamaya başlar.



Burada yaklaşık 600 bin vatandaşımız bulunmakta. 300 bine yakını çifte vatandaş...



Benimle beraber bu seyahatte Emrullah İşler, Mevlüt Çavuşoğlu, Çağatay Kılıç, İsmet Yılmaz, Ahmet Aydın, Egemen Bağış, Metin Külünk Bey, Yasin Aktay, Binali Yıldırım gibi isimlerde benimle birlikte bu ziyareti gerçekleştirecek.

'Muhalefetin çatı aday ismi İhsanoğlu sizin için sürpriz oldu mu? Ailenizin Köşk adaylığına sıcak bakmadığı doğru mu?'

Ak Parti olarak bizim bir ilkeler partisi olduğunu biliyorsunuz. Ve ilkeler partisi olarak rüzgar karşısında savrulan yaprak olmayı düşünmedik düşünmeyiz. İstişarelere bağlı olarak tüm mekanizmaları çalıştırmak suretiyle ki bunun en önemli ayağını partimizin büyük kongre delegeleri teşkil etmektedir onlarla bu istişareleri yapmış durumdayız.. Milletvekillerimizle partimizin kurucularıyla istişareyi yapmış durumdayız.

'İhsanoğlu hakkında söyleyebileceğim hiçbir şey yok'

Bütün bunar sonucunda talep nedir görmüş durumdayız. Sayın TBMM başkanıyla’ da, her ne kadar bulunduğu konum tarafsız olmasını gerektirmesine rağmen partimizin bir üyesi olması nedeniyle görüşünü almayı doğru buldum ve görüşlerini aldım.

Ekmeleddin İhsanoğlu hakkında söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Milletim 10 Ağustos’ta kararı verecek. Temeli olmayan çatı kuran Bahçeli ve Kılıçdaroğlu gerekeni söylüyor zaten.

'CHP'deki İhsanoğlu itirazları hakkında ne düşünüyorsunuz?'

Ben CHP’nin temsilcisidir eğilim beni ilgilendirmiyor onların iç sorunudur. AK Parti ilkelerin partisidir. Biz bin düşünür bir konuşuruz. CHP'nin içinde MHP’nin içinde şunlar olmuş bizi ilgilendirmez. Biz sadece kendi işimize bakarız. Biz seçilecek cumhurbaşkanının neler yapmasın gerektiğini bilen bir partiyiz. AK Parti siyaseti bilen siyaseti dünyada çok farklı bir konuma taşımış bir partidir. Merkez siyaseti bu ülkede başlatmış bir siyasi partidir. Üzerine tezlerin makalelerin yazıldığı bir partidir.

AYM'nin Balyoz kararı yorumu

Bu yolu açan iktidar biziz. Bun ne CHP, ne MHP ne de HDP açmıştır. Bireysel başvuru hakkın son referandumla getiren parti AK parti olmuştur. Bu imkan ülkemizde birçok sorunun çözümünün önünü açmıştır. Ben yeniden yargılamayla ilgili konuştuğumda birileri bunu hafife almışlardı. Yeniden yargılamanın önü açılmış oldu. 230 artık konumları itibariyle sanık konundalar böyle bir imkan doğmuş oldu. Temenni ederiz ki burada da adalet yerini bulmuş olur.

12 Eylül davası kararı yorumu

Nihai nokta konulmuş değil, yargı süreci bitmiş değil. İlk derece mahkemenin vermiş olduğu bir karardır. Temyiz olacak. Avukatların yapacağı farklı itirazla söz konusudur. Bunları görmeden bir açıklama yapmanın çok aceleci bir tavır olacağını düşünüyorum.

IŞİD'in kaçırdığı Türk vatandaşları

15 kişinin Musul’da kaçırılması olayı kesin değil. Arkadaşlarla da değerlendirmesini yaptık söz konusu değil dediler. Bir heyet Kuzey Irak’ta. Gece geç saatte döndüler. Burada çok hassas bir süreci işletiyoruz. Burada fevri hareket ederek oradaki gerek 49 başkonsolosluk, gerek 31 TIR şoförünün akıbeti için sıkıntılar doğurabilir. Biz bunu daha sonra milletimize izah edemeyiz. Bizim önceliğimiz bu 80 vatandaşımızın ülkelerine dönmelerini sağlamaktadır. Bunu yanında Basra başkonsolosluğumuzu boşalttık. Gerekli açıklamayı yaptık buradaki vatandaşlarımıza. Eğer başka bir noktada vatandaşlarımıza yönelik bir tehdit oluşursa gereken adımları atarız.

ABD şu anki duruşu itibariyle bu tür saldırıya sıcak bakmıyor. Çünkü burada IŞİD unsurlarının halkla iç içe olması buradaki halkın ciddi manada ölümüne yol açabilir. Hassas bir durum var. Irak ordusunun mevzilerini terk etmek sureytiyle kaçması ve orakları onlara buırakması çok manidardır. Burada iç savaş olmaktan çıkmış, mezhepler arası iç savaşa dönmüştür. Biz bunu asla tasvip etmiyoruz. Bizim ölçülerimizde mezhebi bir taassubun olması mümkün değildir. Bir Müslüman diğer bir Müslümanı Allahu Ekber diyerek öldüremez. Böyle bir şey olmaz. Bir savunmasız insanı, kadını, yaşlıyı, çocuğu öldüremezsiniz. Şu yapılanları biz Türkiye cumhuriyeti hükümeti olarak tasvip etmemiz mümkün değildir. Bizim ilk amacımız 80 vatandaşımızı ülkelerine getirmektir.

Telaferde Türkmen kardeşlerimizle ilgili, oraya yönelik bir saldırı oldu. Orada erbil istikametinde orada ciddi manada bir göç yaşandı. Biz afad olarak tedbir aldık. Biz bugün 20 bin kadar çadırı transfer etmiş olacağız. Orada bütün gıda, ilaç konusunda çalışmalarımız var. Bu belki 100 bine kadar çıkabilir çadırlarımızın sayısı.