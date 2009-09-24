Erdoğan Ekim'de İran yolcusu!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ekim ayının sonunda ya da kasım ayında İran'a ziyarette bulunacağını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabının ardından BM binasından çıkıp Türkevi'ne girerken gazetecilerin, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile bugün BM Güvenlik Konseyi'ndeki nükleer silahsızlanma konulu toplantının ardından yaptığı görüşmede ne gibi mesajlar verdiğinin sorulması üzerine kısa bir açıklama yaptı.

Erdoğan, ''İran ile ilgili mesajlarımızı zaten BM Güvenlik Konseyi'nde verdik. Bizim şimdi İran'a seyahatimiz olacak. Ekim sonu veya kasım. Orada bunları çok daha detay görüşme imkanımız olacak. Nükleer silahların yayılmasının engellenmesiyle ilgili düşüncelerimizi zaten Güvenlik Konseyi'nde ortaya koyduk. Bundan sonraki süreçte ikili görüşmelerde de zaten gerekli hassasiyetimizi, barışçı amaçlara ilişkin biliyorsunuz bu işe karşı olduğumuzu söylüyoruz, bundan sonra da bunu devam ettireceğiz'' şeklinde konuştu.

Takvim dikkat çekici

Başbakan Erdoğan'ın Ahmedinejad ile başbaşa görüşmesi sonrası açıkladığı İran ziyareti, takvimi itibariyle dikkat çekiyor.

G8 ülkeleri, İran'a sene sonuna kadar uranyum zenginleştirmeyi durdurması yönünde süre verdi. Başbakan'ın İran'a giderek çözüm araması, ardından da Washington'da Obama ile biraraya gelecek olmasının dikkat çekici olduğu kaydedildi.

Uzmanlar, Ankara-Washington-Tahran hattında farklı bir trafik yaşanacağını vurguladı.

İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, G-8 ülkelerinin uranyum zenginleştirmeyi durdurmayı taahhüt etmesi ve yaptırımlardan kaçınması için İran'a yıl sonuna dek süre verdiğini söyledi.

Sanayileşmiş 8 ülkenin oluşturduğu G-8'lerin dönem başkanı İtalya'nın Dışişleri Bakanı Frattini, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının dün gece ''İran'a bir şans daha verilmesi'' için fikir birliğine vardıklarını bildirdi.

Frattini, dışişleri bakanlarının vardığı gayrıresmi anlaşmanın yıl sonuna dek her ay gözden geçirileceğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev de İran'ın nükleer programıyla uluslararası topluma meydan okuması durumunda, bu ülkeye yönelik yaptırımların ''kaçınılmaz'' olabileceğini ifade ederek, Tahran yönetimine olası yeni yaptırımlar konusunda ABD'ye destek olacağının sinyalini vermişti.