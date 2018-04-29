Erdoğan: Eğitimli kadrolarımızı Afrin'e gönderiyoruz, sefer görev emri olanlar hazır olsun

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

"Biz 780 bin kilometrede doğmadık ha, biz 18 milyon kilometrekareden 780 bin kilometrekareye düştük. Nereden nereye" diyen Erdoğan, Türkiye'nin "topyekun kıyama kalktığını" söyledi:

"5 yıldır o kadar çok saldırı oldu ki milletimizin sabrı kalmadı, bıçak kemiğe dayandı.

"Bizi binlerce yıllık komşularından ayrılmaz bir parçamız olan coğrafyalardan koparmak istiyorlar bir terör koridoruyla. Bize yaptıkları saldırılar sakalımızı kesmeye benzer, biz onların kollarını kırarız haberleri yok. Kesilen sakal daha gür çıkar, giden kol geri gelmez."

Erdoğan'ın konuşması sık sık "Reis bizi Afrin'e götür" sloganlarıyla kesildi.

Bunun üzerine Erdoğan, "Böyle bir karar aldığımız anda hemen haberi veririz, önce şahsım sonra da milletim hep birlikte cepheye yürürüz" dedi ve ekledi:

"Şimdi eğitimli kadrolarımızı gönderiyoruz.

"Sefer görev emri olanlar bir defa öncelikle hazır olsunlar. Şu an ihtiyaç yok. Karar verildiği anda yola revan oluruz.

"Geride sadece yaralanmış müttefiklik ilişkileri, kimsenin itibar etmediği sözler kalacaktır."

Sefer görev emri, zorunlu askerlik yapan erkeklerin, sonradan bir savaş veya seferberlik durumunda askere çağırılması anlamına geliyor.

Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nde "Muhtarlar, çağrıya uymayanların durumlarını yakından izlemekle görevlidirler. Muhtarlık bölgesinde bulundukları halde çağrıya uymadığı anlaşılanlar, kolluk kuvvetlerine bildirilir" ifadeleri yer alıyor.

Çağrılan kişinin çalıştığı şirket seferberlik ve savaş planlamasında görev verilen özel kurum ve kuruluşlardan biriyse ve o kişinin yaptığı iş kritik öneme sahipse, çağrı iki aylığına ertelenebiliyor. Fakat iki ay sonra kişinin teslim olması gerekiyor. Diğer işyerlerinde çalışanların ise böyle bir imkanı bulunmuyor.

Yurt dışında yaşayıp sefer görev emri alanlar, konsolosluklara oturma izni ibraz ederek emre uymama hakkına sahip. Çifte vatandaşlara ise sefer görev emri verilmiyor.

Sefer görev emri 41 yaşına kadar olan erkeklere verilebiliyor.

Erdoğan, konuşması sırasında bordo bereli asker kıyafeti gitmiş küçük bir kız çocuğunu sahneye çağırdı.

Kızın ağlaması üzerine "bordo bereli ağlamaz" diyen Erdoğan küçük kızı öptükten sonra "JÖH yarbay bordo bereli maşallah" dedi ve ekledi:

"Bayrağı da cebinde, şehit olursa inşallah bayrağı da örtecekler."

Erdoğan konuşmasının devamında İngiltere'den başlayıp Çin'e uzanacak Yeni İpek Yolu'nun rotası üzerinde Kahramanmaraş'ın da yer aldığını belirtti.