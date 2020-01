Erdoğan: Eğitim için Batı'ya gidenler ajan oluyor

CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan, eğitim için Batı'ya gönderilen öğrencilerin, "gönüllü ajan" hâline geldiklerini ileri sürdü. "Kendi milletine tepeden bakan, kendi değerlerinden tiksinen bu sözde aydınların bize verdikleri zararı emin olun düşman dahi vermemiştir" ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerine "Çünkü bunlar ülkesinin menfaatleri için çalışmak yerine yabancı şirketlerin, devletlerin, kurum ve kuruluşların çıkarlarına hizmet etmişlerdir" diye devam etti.

ABD'de bulunan Erdoğan, TÜRKEN Vakfı Geleneksel Gala Yemeği'ne katıldı.

"Beynini Pensilvanya'da yaşayan bir şarlatana ipotk etmiş mankurtlar"

"Ne yazık ki dün olduğu gibi bugün de benzer kesimlere medeniyet coğrafyamızda çokça rastlıyoruz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünün faili olan Fethullahçı Terör Örgütü işte böyle bir güruhtur. Beynini Pensilvanya'da yaşayan bir şarlatana ipotek etmiş bu mankurtların neler yapabileceklerini hep beraber gördük, yaşadık, Bunların içinde proflar da var, bunların içinde multimilyarder zenginler de var ama bunların hiçbiri kar etmiyor. Satmaksa, iradeyi ve aklı kiraya vermekse verdiğin andan itibaren işte tablo bu olacaktır. Ruhunu 1 dolara satışa çıkaran bu insan müsveddeleri 15 Temmuz gecesi bize tarihimizin en büyük ihanetini yaşatmıştır.

"Devletin namuslarına emanet ettiği silahları kendi milletine çevirmekten ve gerektiğinde kullanmaktan çekinmediler. İşte bütün video çekimleriyle neler yaptıklarını hep izledik, takip ettik, ediyoruz. Bu hainlerin elebaşılarına baktığınızda birçoğunun iyi eğitim aldığını, iyi okullarda okuduğunu, ülkemizin en kritik kurumlarında görev yaptıklarını görüyorsunuz. Eğitim belki cehaleti alıyor ama hainlik, karaktersizlik, soysuzluk baki kalıyor. Vatanına, milletine, kendi bağrından çıktığı topluma aidiyetini kaybedenin varacağı tek yer, unutmayın, ihanet çukurudur. Hiçbir medeni devlet, darbe teşebbüsü gibi demokrasiye ve milli iradeye yapılan bir saldırıyı cezasız bırakmaz. 15 Temmuz gecesi işlenen bu suçun hesabını da bizler hukuk içinde soruyoruz, soracağız. Bundan geri adım atmak yok. Birileri zaman zaman bize akıl vermeye çalışıyor, onlar bu akıllarını kendilerine saklasınlar."

Erdoğan'ın çocukları da yurt dışında okumuştu

Sümeyye Erdoğan

Ramsey ve Gürman Giyim'in sahibi Remzi Gür'in sağladığı bursla ABD'de Indiana Üniversitesi The School Of Public and Enveriomental Affairs ( Kamu ve Çevre İşleri) departmanında Policy Studies (Politika araştırmaları sosyoloji ve siyaset okudu. Yüksek lisansını ise Londra'da London School of Economics'te sosyal politikalar bölümünde STK'lar ve Kalkınma üzerine yaptı.

Bilal Erdoğan

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra ABD‘ye Üniversite okumaya gitti. Bilal Erdoğan, 2003’te Harvard Üniversitesi‘nde yüksek lisans yaptı. Kasım 2004’ten itibaren Dünya Bankası’nda stajyer olarak çalışmaya başladı. Stajını tamamlayınca Washington‘un önde gelen araştırma kuruluşlarından Brookings Institute‘de araştırma görevlisi olarak iş başı yaptı.2005’te Washington yakınlarında, Maryland eyaletinin College Park’taki Colesville RD’de mortgage’a girdi, 261.5 bin dolara daire aldı.

Burak Erdoğan

Bilgi Üniversitesi'nde okudu. Londra'da burslu olarak ekonomi eğitimi aldı.İstanbul Kasımpaşa askeri hastanesinden alınan raporla askerlikten muaf tutuldu.

Esra Erdoğan

ABD'de Indiana Üniversitesinden 2003 yılında mezun oldu.California'da bulunan Berkeley Üniversitesi'nde lisans üstü eğitim aldı.