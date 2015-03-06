Erdoğan: Eğer olay paraysa zenginlerin neden bir iki çocuğu var?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çocuk sayısının parayla ilgisi olmadığını öne sürerek “Çocuk rızkıyla gelir. Bunu da biliniz. Çocuk evin neşesidir, geleceğin teminatıdır. Ben katıldığım nikah törenlerinde 3 çocuk tavsiyesi yapınca, bazıları kendince dalgaya alıyor. Onlar tehlikenin farkında değiller. Eğer olay paraysa ülkemizde zenginlerin ailelerine bakın ya bir ya iki çocuğu vardır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Metal Sendikası Kadın İşçiler 20. Büyük Kurultayı'nda konuştu. Erdoğan konuşmasında nüfus artış hızındaki yavaşlamaya dikkat çekerek şunları söyledi:

Nüfusumuz giderek yaşlanıyor. Eskiden 3-5-9-10 çocuklu aile varken şimdi 3 çocuğu nadiren görüyorsunuz. Bu ciddi bir sorun. Güçlü milletler güçlü ailelerle kurulur. Güçlü ailelerin teminatı işte bu salondur. Kadınlar Kurultayı’dır. Ailelerdeki çocuk sayısının azalmasının elbette çeşitli sebepleri var ama en önemli sebeplerden birinin kadının çocuk konusunda isteksiz davranması olduğunu biliyoruz. Pek çok düzenleme yapıldı, yenileri de yapılıyor. Sorumluluk makamında Cumhurbaşkanı olarak bu konuda lütfen hassas olalım. Batı geriliyor, artık yaşlı bir nüfus var. Biz eğer şu andaki gibi gidersek Batı’nın akıbetine gidiyoruz.

Çocuk hiçbir işe mani değildir. Artık kreşler var, bunların yanında verdiğimiz destekler. Çocuk her işin bereketidir. Çocuk rızkıyla gelir. Bunu da biliniz. Çocuk evin neşesidir, geleceğin teminatıdır. Ben katıldığım nikah törenlerinde 3 çocuk tavsiyesi yapınca, bazıları kendince dalgaya alıyor. Onlar tehlikenin farkında değiller. Eğer olay paraysa ülkemizde zenginlerin ailelerine bakın ya bir ya iki çocuğu vardır. Niye, bu başka bir mesele.