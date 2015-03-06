T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan: Eğer olay paraysa zenginlerin neden bir iki çocuğu var?

Erdoğan, bir kez daha 'en az 3 çocuk' dedi. Çocukla paranın ilgisi olmadığını kanıtlamak için zengin aileleri örnek gösterdi

Çizgi film kahramanı Richie Rich, zengin bir ailenin tek çocuğu...

06 Mart 2015 14:11

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çocuk sayısının parayla ilgisi olmadığını öne sürerek “Çocuk rızkıyla gelir. Bunu da biliniz. Çocuk evin neşesidir, geleceğin teminatıdır. Ben katıldığım nikah törenlerinde 3 çocuk tavsiyesi yapınca, bazıları kendince dalgaya alıyor. Onlar tehlikenin farkında değiller. Eğer olay paraysa ülkemizde zenginlerin ailelerine bakın ya bir ya iki çocuğu vardır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Metal Sendikası Kadın İşçiler 20. Büyük Kurultayı'nda konuştu. Erdoğan konuşmasında nüfus artış hızındaki yavaşlamaya dikkat çekerek şunları söyledi:

Nüfusumuz giderek yaşlanıyor. Eskiden 3-5-9-10 çocuklu aile varken şimdi 3 çocuğu nadiren görüyorsunuz. Bu ciddi bir sorun. Güçlü milletler güçlü ailelerle kurulur. Güçlü ailelerin teminatı işte bu salondur. Kadınlar Kurultayı’dır. Ailelerdeki çocuk sayısının azalmasının elbette çeşitli sebepleri var ama en önemli sebeplerden birinin kadının çocuk konusunda isteksiz davranması olduğunu biliyoruz. Pek çok düzenleme yapıldı, yenileri de yapılıyor. Sorumluluk makamında Cumhurbaşkanı olarak bu konuda lütfen hassas olalım. Batı geriliyor, artık yaşlı bir nüfus var. Biz eğer şu andaki gibi gidersek Batı’nın akıbetine gidiyoruz.

Çocuk hiçbir işe mani değildir. Artık kreşler var, bunların yanında verdiğimiz destekler. Çocuk her işin bereketidir. Çocuk rızkıyla gelir. Bunu da biliniz. Çocuk evin neşesidir, geleceğin teminatıdır. Ben katıldığım nikah törenlerinde 3 çocuk tavsiyesi yapınca, bazıları kendince dalgaya alıyor. Onlar tehlikenin farkında değiller. Eğer olay paraysa ülkemizde zenginlerin ailelerine bakın ya bir ya iki çocuğu vardır. Niye, bu başka bir mesele. 

ETİKETLER

tayyip erdoğanzenginlikkadınçocuken az 3nüfusartış

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocuk yapmanın parayla pulla alakası yok, rızık Allah'tan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sigara içenlerin ayıplandığı bir sosyal alan yapılması gerektiğini söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24