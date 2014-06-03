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Dünya

‘Erdoğan, düşünce özgürlüğüne engel çıkarırsa yine eleştiririm’

Başbakan Erdoğan'ın eleştiri hedefinde olan Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir 'Gelecekte de artık susmayacağım' dedi

03 Haziran 2014 09:25

Köln ziyaretini eleştirdiği için Başbakan Tayyip Erdoğan’ın hedefi olan Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir, “Gelecekte de susmayacağım. Protestoculara şiddet uygulatır, düşünce özgürlüğüne engel çıkarırsa sert şekilde eleştireceğim” dedi.

Başbakan Erdoğan ile, 24 Mayıs’taki Köln ziyaretini eleştiren Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir arasındaki tartışma, Almanya’da gündem olmaya devam ediyor. Güney Almanya’ya yayın yapan Badische Zeitung gazetesi, dün Özdemir’le yaptığı mülakata yer verdi. Röportajda Erdoğan’ın dost ve düşman anlayışının gerçeklikten ve farklı düşünene saygıdan uzak olduğunu söyleyen Özdemir, Erdoğan’ın anti-demokratik tavırlarını eleştirmeye devam edeceğini söyledi. Özdemir, “Gelecekte de artık susmayacağım. Erdoğan iyi bir şey yaparsa ki -ilk başbakanlık döneminde bunu yaptı- övdüm. Eğer protestoculara şiddet uygulatır, düşünce özgürlüğüne engel çıkarırsa sert şekilde eleştireceğim. Erdoğan’ın ne düşündüğü umurumda değil.” dedi. Özdemir, Erdoğan’ın  Köln ziyaretinde Alman Şansölyesi Angela Merkel’in yuhalanmasının bedelini ülkedeki gurbetçilerin ödeyeceğini söylemiş, Başbakan da buna, “Sözde Türk… Haddini bil. Sen nasıl demokratsın?” sözleriyle karşılık vermişti. Erdoğan’ın sert üslubu Alman hükümetinde rahatsızlığa yol açarken, Berlin bu durumu Türkiye’nin Almanya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak iletmişti.

Özdemir dünkü mülakatında Erdoğan’ın Türk toplumunu kutuplaştırdığını ifade ederken, “Benim için önemli olan Almanya’daki Türk toplumunun da ayrışmaması. Bu, Erdoğan ile Özdemir arasındaki bir güç gösterisi değildir.” ifadelerini kullandı. Cem Özdemir, Yeşiller’in dünkü yönetim kurulu toplantısı sonrası yine gazetecilerin konuyla ilgili sorularına muhatap oldu. Türk kökenli Alman siyasetçi, yaşananların eskiden Türk vatandaşı olup da şu an Almanya’da siyaset yapan birisi arasındaki özel bir tartışma olmadığını söyleyerek, “Almanya’da vatandaşlık yasası var. Kimin vatandaş olup olmayacağına birisinden icazet almaya ihtiyacımız yok. Ayrıca kimin nereye ait olacağına ve hangi ülkeye seyahat edeceğine başka bir ülkenin başbakanı karar veremez.” şeklinde konuştu. Erdoğan’la yaşadığı tartışma sebebi ile tehdit aldığı yönündeki iddialarla ilgili olarak da, “Tartışmada sınır, ailem gibi taraf olmayanlara da ulaştı. Erdoğan taraftarlarına sakin ve saygılı şekilde tartışmaları çağrısında bulunuyorum.” dedi.  Alman emniyetinin, kendisine koruma tahsis edilip edilmeyeceği konusunda inceleme yaptığını söyledi.

 

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