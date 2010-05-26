Erdoğan: Düşük düzeyde uranyum İran'ın hakkı

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''(İran üretime devam ediyor) deniliyor. Şimdi nükleer silah değil de barışçı amaç ile nükleer enerji için eğer bir ülke düşük düzeyde uranyum üretiyorsa ki bu onun hakkıdır, üretebilir. Burada mani bir şey yok. Şu anda İran'ın yaptığı da budur'' dedi.



Erdoğan ve Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı Kgalema Motlanthe ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmalardan önce Türkiye ile Güney Afrika arasında ortak bildirge imzalandı. Erdoğan ve Motlanthe daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak ABD basınında 'Obama'nın bu konuyla ilgili imzalanan anlaşmanın ülkesinin politikalarına uymadığı ve bu konuyla ilgili görüşmenizde sizi ikna etmeye çalıştığı' haberleri yer aldı. Bu haberleri nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine Erdoğan, İran'ın nükleer programı ile ilgili olarak alınan mesafenin ''gerçekten bir diplomasi ve diyaloğun zaferi'' olduğunu söyledi.



Çok sabırlı bir süreç yaşandığını, bu süreçte birçok görüşme gerçekleştiğini anlatan Erdoğan, artık sürecin başladığını anlattı. Erdoğan, 1 ay içinde söz konusu bin 200 kilo düşük düzeyli uranyumun Türkiye'ye teslim edileceğini kaydederek, "Fakat burada bazı şeyler ileri sürülüyor, o da şudur; 'fakat İran üretime devam ediyor' deniliyor. Şimdi nükleer silah değil de barışçı amaç ile nükleer enerji için eğer bir ülke düşük düzeyde uranyum üretiyorsa ki bu onun hakkıdır, üretebilir. Burada mani bir şey yok. Şu anda İran'ın yaptığı da budur. Ve bu da yine aynı şekilde o bildirgede yerini almıştır. Orada o da var...



Şimdi biz Türkiye olarak, şu anda Rusya Federasyonu ile hükümetlerarası bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma ile Türkiye'de yarın, diyelim ki 6 sene, 7 sene sonra nükleer santral kurmuş olacağız. Biz de bu tür bir düşük düzeyli uranyumu üretebilme şansına sahibiz, sahip olma hakkımız var ama barışçıl amaçlı olarak. Olayın bütün budur.''



Güney Afrika Devlet Başkanı Yardımcısı Kgaleme Motlanthe de Türkiye'nin, İran ile yapılan uranyum takası anlaşmasının zemininin oluşturulmasında oynadığı kolaylaştırıcı rolü takdirle karşıladıklarını söyledi.





