Erdoğan: Dürüst ol dürüst!

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki ‘referandum mitinginde’ CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘dürüst ol’ diye seslenirken, sık sık yargıyı eleştirip, “Artık üstünlerin değil, hukukun üstünlüğüne gidiyoruz” mesajı verdi.



Erdoğan dün Zeytinburnu’ndaki Kazlıçeşme’de on binlerce kişiye seslendi. Alana sivil plakalı araçla gelen Erdoğan, kalabalıktan 12 Eylül’deki referandumda ‘evet’ demelerini istedi. Başbakan’ın hedefinde yine CHP, MHP ve yargı vardı.





DÜRÜST OL DÜRÜST



Son gece kaset oyunlarıyla bize fatura kesmek istediler. Aday değilim dediler. Genel Başkan’ıyla (Baykal) kol kola evinde fotoğraf çektirdiler. Ama aradan 24 saat geçti. Bir de baktık ki adayım dediler. Bu nasıl dürüstlük? Sayın Kılıçdaroğlu bize dürüstlük dersi verme. Bu ülkede başörtülü bacılarımı rahibelere benzettin. Bunun Avcılar Belediyesi tarafından yapıldığı meydana çıktı. Şimdi gelip milletten de özür dilemen gerekir, bizden de. Bu sizin ilk yanlışınız, ilk yalanınız değil. Bu bir cibilliyet (yaratılış) meselesi. Sen kalkacaksın bu ülkede benim başörtülü bacıma rahibe benzetmesi yapacaksın. Şimdi çıkmış ’başörtü meselesini ben hallederim’ diyor. Kimse inanmıyor.





MİLLETİN ÖN BAHÇESİ OLACAKLAR



Diyoruz ki Anayasa Mahkemesi değişecek. 17 üye oluyor. Meclis’in mahkemeye seçeceği üye yok. Tercih edeceği üye var. Hakimler ve Savcılar Yüksek Yüksek Kurulu’na (HSYK) kürsü hakimleri seçim yapacak. Kendileri en az 15 yıllık hakim savcılardan oraya 10 üye seçecekler. Bunlar şimdi bunu bile hazmedemiyorlar. Çünkü daha önce onların arka bahçesiydi. Şimdi milletin ön bahçesi olacak. Artık üstünlerin hukukuna değil hukukun üstünlüğüne gidiyoruz.





BOYDAN FARKLI BİR MEZAR İSTİYORUM



‘Sakın ha sandığa gidilmesin..’ bunu engelleyenler var. Ama Diyarbakır coştu. İzmirli kardeşimin hukuku da bizim güvencemiz altında, Diyarbakırlı kardeşimin hukuku da bizim teminatımız altında. Biz yaratılanı Yaradan’dan ötürü seviyoruz, makam mevkiden, para puldan dolayı değil.



Cumhurbaşkanı olsan ne yazar, başbakan olsan ne yazar, genelkurmay başkanı olsan ne yazar, bakan olsan ne yazar. Bir gün gelecek öleceksin iki metre bir mezara gömecekler ve ’Er kişi niyetine’ diyecekler. Ben boydan biraz daha farklı mezar istiyorum. Durum bu.





KAFATASI MİLLİYETÇİSİ



(MHP’YE) Milliyetçilik bu vatana hizmettir. Senden olsa olsa ancak kafatası milliyetçisi olur.





ISPATLAYAMAZSAN ŞEREFSİZSİN



Ana muhaletef lideri diyor ki, ‘Bunlar İmralı’yla anlaştı.’ Benim ya da arkadaşlarımın bir terörist başıyla masaya oturduğunu ıspat edemezseniz şerefsizsiniz.







