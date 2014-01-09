T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan: Dünyanın önündeki en büyük tehike uluslararası terördür

Başbakan Erdoğan, Uzak Doğu turunun ikinci ayağı olan Singapur'da Singapur Başbakanı Lee Hsien Long tarafından resmi törenle karşılandı

09 Ocak 2014 08:38

Uzak Doğu'da temaslarına devam eden Başbakan Tayyip Erdoğan, Japonya'nın ardından Singapur'a geçti. Erdoğan, cumhurbaşkanı ve başbakan ile yaptığı görüşmelerin ardından basının karşısına çıktı.

 Erdoğan, karşılama törenini hemen ardından önce Singapur Cumhurbaşkanı Tony Tan Keng Yam ile ardından Başbakan Long ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Heyetlerarası görüşme sonrası iki ülke arasındaki anlaşmalara imza atıldı ve iki başbakan basının karşısına çıktı. Kısa süren toplantıda, her iki başbakan da terörle mücadele için yapılan işbirliği mutabakat zaptına değindi.

Erdoğan bunun çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın önündeki en büyük tehike uluslararası terördür" dedi. Ayrıca Singapur ile Türkiye arasında ekonomik serbest ticaret anlaşmasının bu yıl içerisinde başlamasına dair görüş birliğine varılırken, Türkiye - Singapur arasında direkt uçak seferlerinin sayısının artırılması noktasında da beyanlarda bulunuldu.

Başbakan Erdoğan, Singapur Meclis Başkanı’nı ziyaretinin ardından, temaslarının en renkli görüntülerinin ortaya çıkacağı, dünyaca ünlü Singapur Botanik Parkı’na gidecek. Burada, Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın isminin bir çiçeğe verilmesi bekleniyor.

TSİ 12.30 sıralarında dünyanın en büyük ikinci konteynır limanı olan Singapur Limanı’nı ziyaret edecek olan Erdoğan'ın bu ülkedeki son durağı ise, 1903’te vefat eden Türk Başkonsolosu Ahmet Ataullah Efedi’nin mezarı olacak.

Erdoğan daha sonra Uzak Doğu turunun üçüncü ve son ayağı olan Malezya’ya geçecek.

ETİKETLER

başbakan erdoğansingapuruzak doğuziyarettürkiyeuluslararası terör

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24