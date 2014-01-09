Erdoğan: Dünyanın önündeki en büyük tehike uluslararası terördür

Uzak Doğu'da temaslarına devam eden Başbakan Tayyip Erdoğan, Japonya'nın ardından Singapur'a geçti. Erdoğan, cumhurbaşkanı ve başbakan ile yaptığı görüşmelerin ardından basının karşısına çıktı.

Erdoğan, karşılama törenini hemen ardından önce Singapur Cumhurbaşkanı Tony Tan Keng Yam ile ardından Başbakan Long ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Heyetlerarası görüşme sonrası iki ülke arasındaki anlaşmalara imza atıldı ve iki başbakan basının karşısına çıktı. Kısa süren toplantıda, her iki başbakan da terörle mücadele için yapılan işbirliği mutabakat zaptına değindi.

Erdoğan bunun çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın önündeki en büyük tehike uluslararası terördür" dedi. Ayrıca Singapur ile Türkiye arasında ekonomik serbest ticaret anlaşmasının bu yıl içerisinde başlamasına dair görüş birliğine varılırken, Türkiye - Singapur arasında direkt uçak seferlerinin sayısının artırılması noktasında da beyanlarda bulunuldu.

Başbakan Erdoğan, Singapur Meclis Başkanı’nı ziyaretinin ardından, temaslarının en renkli görüntülerinin ortaya çıkacağı, dünyaca ünlü Singapur Botanik Parkı’na gidecek. Burada, Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın isminin bir çiçeğe verilmesi bekleniyor.

TSİ 12.30 sıralarında dünyanın en büyük ikinci konteynır limanı olan Singapur Limanı’nı ziyaret edecek olan Erdoğan'ın bu ülkedeki son durağı ise, 1903’te vefat eden Türk Başkonsolosu Ahmet Ataullah Efedi’nin mezarı olacak.

Erdoğan daha sonra Uzak Doğu turunun üçüncü ve son ayağı olan Malezya’ya geçecek.