Erdoğan: Dünyanın hiçbir yerinde darbeciler hayırla yad edilmez

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen'in düzenlediği iftar sonrasında konuştu

Açıklamadan satırbaşları:

Biz tabular oluşturan bir medeniyet değiliz.Mısır'da askeri bir darbe yapıldı.Ama kendileri bunu kabul etmiyorlar. Tanklarla halkın üzerine yürüyeceksin sonra buna darbe demeyeceksin. Biz bu darbelerden bu ülkede çok çektik. Mısırlı kardeşimizin de çekmesini istemiyoruz.Biz bunu biliyoruz ki yer yüzünden Allah'tan başka galip yoktur.

Kimisinde çıkar hesaplarını kimisinde para pul ilişkisini görüyorsun.Mısır'da benim oyum nerede diye soran milyonlarca insanları dünya şu ana kadar görmedi ve görmüyor da. Dünya strateji adına susuyor ve görmüyor. Demokrasi de halkın iradesi olur. İnsanlık onuru her türlü çıkarın, konjoktürün önündedir. Dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz. Aynaya baktığımız zaman ecdadımızın yaptığı gibi sadece iftihar, sadece dik durmanın verdiği gururu görmek istiyoruz. Bize yakışan dünyanın neresinde olursa olsun darbelere karşı durmak yakışır.



'Darbeciler hayırla yad edilmez'

Mısır halkı topyekün bizim kardeşimizdir. Suriye'de 100 bine yakın insanı katleden katil ve yandaşları bunun hesabını nasıl verecekler? Dünyanın hiçbir yerinde darbeciler hayırla yad edilmezler. İlk başta şakşaklar alkışlarlar ama yıllar sonra lanet okurlar.

Darbeciler er ya da geç tarihin önünde yargılanacaktır. Darbeye sessiz kalanlar nefes aldıkça mahçup olacaklardır. Bunlar eninde sonunda karşılarında halkı bulacaklar. Artık suskun bir halk yok. Propaganda yoluyla kandırılan bir halk yok karşılarında. Herkes halkın tepkisini hesap etmek zorunda. Coğrafyamızda operasyon yapmaya çalışanlar halkları karşılarında buluyor. Bu ülkede artık halkın dediği olacak. Yeter artık karar milletin dedik.En kesin kararı verecek merci sandıktır. Ana muhalefetin başı başkanlık sisteminden vazgeçsin oturup konuşalım diyor.İnanın doğru olduğuna inansam ilk adımı ben atarım. Sabah başka akşam başka konuşuyorlar.

'Meclisi olağanüstü olarak toplayalım'

Sermaye çevrelerinin hükümet kurduğu dönem sona erdi. Anayasa çalışmalarında şu anda 48 maddede uzlaşı var. Arkadaşlarımdan haftanın 5 günü çalışmalarını istedim. Sabah akşam çalışalım dedik. 48 maddeyi hemen meclisten geçirelim. Olağanüstü olarak meclisi toplayalım. Bu 48 maddeyi bir haftada meclis'ten geçirelim. Böylece ne kadar samimi olduğunuzu görürüz. Gelin hep beraber bunu yapalım.

Cuma günü Bingöl'de olacağız ve Bingöl havaalanının açılışını yapacağız. Ve iftarımızı da orada açacağız. Daha sonra Kastamonu ve 26'sında da Şırnak havaalanının açılışını yapacağız. Göreve geldiğimizde 26 tane havaalanı vardı şimdi 50 havaalanı var. Etnik ayrımcılık bu iktidar sayesinde bitmiştir.