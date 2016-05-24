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Erdoğan: Ümit ederiz Dünya İnsani Zirvesi barışın kapılarını aralar

"Hepimizin sorumlulukları var, zirvede sorumluluklar konuşuldu"

24 Mayıs 2016 23:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Dünya İnsani Zirvesi'nin kapanışında konuştu. Erdoğan, " Ümit ederiz Dünya İnsani Zirvesi barışın kapılarını aralar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Hepimizin sorumlulukları var. Zirvede sorumluluklar konuşuldu.

"Ümit ederiz bu tarihi zirve adını barışın kapılarını aralar. Akan gözyaşları, kanayan yürekler, ancak güçlü eylemlerle teskin edilebilir. Türkiye bugüne kadar tüm imkanlarını seferber ederek insanlık adında çok önemli bir rol üstlendi. Zirvenin gerçekleştirilmesi için gösterdiği ilgili için Sayın Genel Sekretefd teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla sesleniyorum."

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